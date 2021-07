Oikeudelta poikkeuksellinen päätös: Koko ikänsä Suomessa asunut somalialaismies karkotetaan Somaliaan pitkän rötösputken takia

Vuosina 2010–2017 mies on tuomittu yhteensä kymmeneen eri vankeusrangaistukseen. Niiden pituus on vaihdellut 40 päivän mittaisesta yhden vuoden ja kuuden kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänelle on määrätty vuosina 2016–2018 yhteensä kahdeksan sakkorangaistusta. Hän on myös ollut kiinniotettuna häiriökäyttäytymisen vuoksi.