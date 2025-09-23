Vuoden parhaat lelut on jälleen valittu. Mukana oli tänä vuonna myös uusi kategoria.
Kerroimme aiemmin vuoden parhaista lautapeleistä. Pelien lisäksi on valittu myös vuoden 2025 parhaat lelut.
Uutuusleluja arvioitiin jo 20. kerran Suomen leluyhdistyksen järjestämässä Vuoden Lelu -kilpailussa.
Edellisvuosilta tuttujen kategorioiden lisäksi mukana oli nyt myös Vuoden Luova Lelu -kategoria, yhdistys kertoo tiedotteessaan.
Suomen Leluyhdistyksen lelutoimikunnan puheenjohtaja Annariikka Karppinen-Poirot kokee, että uutta kategoriaa pidettiin tarpeellisena, sillä markkinoilla on tarjolla entistä enemmän leluja, joissa korostuu aktiivinen itse tekeminen.
– Näiden lelujen ideana on itse valmistaminen, koristeleminen tai luominen, Karppinen-Porot kertoo tiedotteessa.
Tuomaristoon kuului kasvatusalan ammattilaisia, lapsia sekä kaupan alan raati. Kriteerejä lelujen arvioinnissa olivat muun muassa laatu, turvallisuus, lelujen kehittävyys sekä leikilliset ominaisuudet.
Vuoden lelu 2025 -kilpailun voittajat
Vuoden ajoneuvolelu 2025
Voittaja: Pull Back -junasetti / BRIO Toy Oy / BRIO ABSuomen Leluyhdistys
Finalistit
BRIO Builder kauko-ohjainsetti / BRIO Toy Oy / BRIO AB
Exost Pro Rocket One / Markkinointi Suomela Oy
Vuoden ensilelu 2025
Voittaja: Tasapainottelu- ja pinoamispuu / Oy Suomen LEGO AbSuomen Leluyhdistys
Finalistit
Poliisiauto / Anvol Oy
Plus-Plus BIG Aktiviteettisetti Farmi / Plus-Plus A/S
Vuoden hahmoleikkilelu 2025
Voittaja: Rescue Bear – Jääkarhu / Markkinointi Suomela OySuomen Leluyhdistys
Finalistit
Kukkatalo / BRIO Toy Oy / BRIO AB
Littlest Pet Shop Pet Shop Playset / Proxy As
Vuoden innovaatiolelu 2025
Voittaja: Studio Creator Secret Video Journal / Amo OySuomen Leluyhdistys
Finalistit
Abacus Vr Dino Dig / Amo Oy
Fizzy Pets – Pore-Kaveri / Markkinointi Suomela Oy
Vuoden luova lelu 2025
Voittaja: ART LAB Fluffy Pursotusmassastudio / AMO OySuomen Leluyhdistys
Finalistit
Tatuointistudio / Professional Studio Tattoos / Importante Oy
Dr. Squish Glow It! squishy-pallokone / Markkinointi Suomela Oy
Vuoden rakentelulelu 2025
Voittaja: F1®-talli ja Mercedes-AMG‑ ja Alpine-autot / Oy Suomen LEGO AbSuomen Leluyhdistys
Finalistit
Geomag Gems Magnettilaatat 44 Osaa / Toyrock Group
Jelly Blox Truck Kit / Toyrock Group
Vuoden roolileikkilelu 2025
Voittaja: Frozen lääkärisetti Baby Sven / Markkinointi Suomela OySuomen Leluyhdistys
Finalistit
Creative Chefs Leivontasetti / Amo Oy
Hape Parturileikki / Tevella Oy
Lähde: Suomen Leluyhdistys