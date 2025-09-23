Vuoden parhaat lelut on jälleen valittu. Mukana oli tänä vuonna myös uusi kategoria.

Kerroimme aiemmin vuoden parhaista lautapeleistä. Pelien lisäksi on valittu myös vuoden 2025 parhaat lelut.

Uutuusleluja arvioitiin jo 20. kerran Suomen leluyhdistyksen järjestämässä Vuoden Lelu -kilpailussa.

Edellisvuosilta tuttujen kategorioiden lisäksi mukana oli nyt myös Vuoden Luova Lelu -kategoria, yhdistys kertoo tiedotteessaan.

Lue myös: Vuoden 2025 parhaat lautapelit on nyt valittu

Suomen Leluyhdistyksen lelutoimikunnan puheenjohtaja Annariikka Karppinen-Poirot kokee, että uutta kategoriaa pidettiin tarpeellisena, sillä markkinoilla on tarjolla entistä enemmän leluja, joissa korostuu aktiivinen itse tekeminen.

– Näiden lelujen ideana on itse valmistaminen, koristeleminen tai luominen, Karppinen-Porot kertoo tiedotteessa.

Tuomaristoon kuului kasvatusalan ammattilaisia, lapsia sekä kaupan alan raati. Kriteerejä lelujen arvioinnissa olivat muun muassa laatu, turvallisuus, lelujen kehittävyys sekä leikilliset ominaisuudet.

Vuoden lelu 2025 -kilpailun voittajat

Vuoden ajoneuvolelu 2025

Voittaja: Pull Back -junasetti / BRIO Toy Oy / BRIO ABSuomen Leluyhdistys

Finalistit

BRIO Builder kauko-ohjainsetti / BRIO Toy Oy / BRIO AB

Exost Pro Rocket One / Markkinointi Suomela Oy

Vuoden ensilelu 2025

Voittaja: Tasapainottelu- ja pinoamispuu / Oy Suomen LEGO AbSuomen Leluyhdistys

Finalistit

Poliisiauto / Anvol Oy

Plus-Plus BIG Aktiviteettisetti Farmi / Plus-Plus A/S

Vuoden hahmoleikkilelu 2025

Voittaja: Rescue Bear – Jääkarhu / Markkinointi Suomela OySuomen Leluyhdistys

Finalistit

Kukkatalo / BRIO Toy Oy / BRIO AB

Littlest Pet Shop Pet Shop Playset / Proxy As

Vuoden innovaatiolelu 2025

Voittaja: Studio Creator Secret Video Journal / Amo OySuomen Leluyhdistys

Finalistit

Abacus Vr Dino Dig / Amo Oy

Fizzy Pets – Pore-Kaveri / Markkinointi Suomela Oy

Vuoden luova lelu 2025

Voittaja: ART LAB Fluffy Pursotusmassastudio / AMO OySuomen Leluyhdistys

Finalistit

Tatuointistudio / Professional Studio Tattoos / Importante Oy

Dr. Squish Glow It! squishy-pallokone / Markkinointi Suomela Oy

Vuoden rakentelulelu 2025

Voittaja: F1®-talli ja Mercedes-AMG‑ ja Alpine-autot / Oy Suomen LEGO AbSuomen Leluyhdistys

Finalistit

Geomag Gems Magnettilaatat 44 Osaa / Toyrock Group

Jelly Blox Truck Kit / Toyrock Group

Vuoden roolileikkilelu 2025

Voittaja: Frozen lääkärisetti Baby Sven / Markkinointi Suomela OySuomen Leluyhdistys

Finalistit

Creative Chefs Leivontasetti / Amo Oy

Hape Parturileikki / Tevella Oy

Katso myös: Milloin leluja on riittävästi? Leikkiasiantuntijalta vinkeä kuitti

2:23 Varhaiskasvatuksen dosentti, leikkiasiantuntija Marjatta Kalliala kertoo, onko mahdollista sanoa, milloin leluja on riittävästi. Lisäksi hän kertoo, mitä tarkoittaa sisustamisen "leikkilinssi" ja miksi se olisi hyvä ajatusmalli.

Lähde: Suomen Leluyhdistys