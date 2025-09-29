Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa lehden mukana tulleesta lelusta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla, että Gabbyn nukketalo 2 -lehden mukana tullut helistin on lapselle vaaraksi. Lehteä on myyty 2.7.–13.8.2025 välisenä aikana.
Lehden muovipussiin on painettu EAN-koodi 6414886006928. EAN-koodin yläpuolella oleva nimi on Suosikkisarjat 03-2025: Gabby's Dollhouse 2.Tukes
Tukesin mukaan helistimen varsi on muodoltaan sellainen, että se voi aiheuttaa tukehtumisvaaran lapsille, jotka eivät vielä pysty istumaan ilman tukea.
Tukes ja takaisinvedon tehnyt Story House Egmont neuvovat ottamaan lelun pois käytöstä välittömästi.
Lelun voi hävittää tai palauttaa.
Lelussa piilee tukehtumisvaara.Tukes
Lue myös: Poista tämä reppu heti käytöstä!
Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?
3:29Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähteet: Vaarallisettuotteet.fi, Story House Egmont