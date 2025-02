Ulkoministeri Valtonen kommentoi Putinin ja Trumpin puhelua: Ukraina-suunnitelmassa "väärä tasapaino"

Trump ei voi sopia asioista Euroopan ohi, Valtonen sanoo.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin puhelu oli odotettu, sanoo Suomen ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) MTV Uutisille.

– Trumpin kabinetti on käsittääkseni aikaisemminkin ollut yhteydessä Venäjälle. En tästä hirveästi säikähtäisi, Valtonen sanoi.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Venäjä aloittavat neuvottelut Ukrainasta "välittömästi".

Neuvottelut aloitetaan soittamalla Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyille, jolle kerrotaan presidenttien välisestä keskustelusta, Trump sanoi.

– Trump ei tietenkään voi sopia asioista Euroopan ohi, Valtonen sanoi.

– Tässä on kyse paljon muustakin kuin Ukrainasta. Yhä laajemmin kyse on Venäjän uhkan patoamisesta. Siinä on Euroopalla suuri rooli ja toivomme, että Yhdysvallat on mukana tässä yhteistyössä, Valtonen jatkoi.

"Väärä tasapaino"

Yhdysvaltojen puolustusministeri Pete Hegseth esitteli keskiviikkona maan Ukraina-suunnitelmaa.

Yhdysvallat pitää Ukrainan vuoden 2014 rajojen palauttamista "epärealistisena", minkä lisäksi maalla ei näillä näkymin ole asiaa puolustusliitto Natoon.

Valtosen mielestä Yhdysvaltojen suunnitelmassa näkyy "väärän tasapainon hakeminen", koska ainoa maa, joka ei Valtosen mukaan halua rauhaa Eurooppaan on Venäjä.

– Me emme usko, että mikään nopea ratkaisu tai diili sinällään on edes mahdollinen, Valtonen sanoo.

– Korkeintaan voidaan sopia vuosiksi eteenpäin pitkästä rauhanprosessista, jossa monella toimijalla oma roolinsa.

Puolustusministeri Hegsethin mukaan Yhdysvallat kampeaa Venäjää neuvottelupöytään laskemalla energian hintaa.

Valtonen pitää tätä merkittävänä, koska Venäjä on erittäin suuri öljyn ja fossiilisten polttoaineiden viejä.

– Se on keppi Venäjälle, ja pakotepaineelle on Euroopassa vahva tuki. Myös Yhdysvaltojen presidentti on ollut tästä samalla sivulla, että pakotepainetta pitää jatkaa ja jopa kiristää, Valtonen sanoo.

Valtosen mukaan pelkkä Venäjän neuvottelupöytään saaminen ei riitä.

Tärkeää on myös se, millaiseen lopputulokseen Kremlin kanssa mahdollisissa neuvotteluissa päästään.

– Miten Venäjä saadaan sitoutumaan uudelleen Euroopan turvallisuusjärjestykseen, kansainväliseen oikeuteen ja YK:n peruskirjaan, Valtonen pohtii.

Suomalaisia rauhanturvaajia?

Yhdysvallat ehti jo linjata, että olivat Ukrainalle luvattavat turvatakuut millaiset tahansa, ei amerikkalaisia sotilaita rauhanturvatehtäviin lähetetä.

Ulkoministeri Valtosen mukaan vielä Suomen osalta on "ennenaikaista avata keskustelua" mahdollisten rauhanturvaajien lähettämisestä Ukrainaan.

Valtonen edustaa Suomea viikonloppuna Münchenin turvallisuuskokouksessa yhdessä presidentti Alexander Stubbin ja puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) kanssa.

Yhdysvaltoja edustavat Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio, puolustusministeri Hegseth ja Ukrainan-erityisedustaja Keith Kellogg.

Myös Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä osallistua turvallisuuskokoukseen. Venäjää ei ole kutsuttu.