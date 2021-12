Kremlin Natolle esittämällä vaatimuksella olisi tuskin paljonkaan arvoa – sota Ukrainaa vastaan voisi puolestaan suututtaa Venäjän oman kansan

Vallanvaihto Kiovassa ei realismia

Venäjä on kertonut tahtovansa Natolta sitovan lupauksen siitä, että läntinen sotilasliitto ei laajene Ukrainaan. Tässä on kyse osittain silmänlumeesta, sillä Ukrainan Nato-jäsenyys ei ole mitenkään ajankohtaista.

Vaikka Ukrainassa on sisäisiä ongelmia, on Kremlin hallinnon vastustaminen ollut vuoden 2014 tapahtumien jälkeen monia ukrainalaisia yhdistävä tekijä. Maan bisneseliitissäkään ei haluta antautua osaksi Venäjän etupiiriä.

Olisiko Naton lupauksella Venäjälle arvoa?

– Yksi tulkinta on se, että tämä on osa neuvotteluita. Ensin esitetään isoja vaateita, ja sitten tehdään myönnytyksiä.

– Se kuvaa Venäjän geopoliittista ymmärrystä siitä, miten maailma toimii. On kiinnostavaa, ajatellaanko Venäjällä tosiaan, että Yhdysvallat voisi päättää, mitä Nato tekee tai ei tee tässä tapauksessa.

Jännitteiden takana myös Venäjän sisäpolitiikkaa

Venäjän ulkopolitiikassa on usein myös sisäpoliittinen juonne. Nytkin Kremlille on tärkeää näyttää kotiyleisölle, että Venäjä otetaan etenkin Yhdysvalloissa tosissaan, ja viedä samalla huomiota kotimaan ongelmista. Sotilaallinen mahti on nyky-Venäjän ainoa suurvalta-asemasta muistuttava piirre.