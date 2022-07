Asiantuntijat kertovat, miksi pelkkä tekstailu ihastuksen kanssa on huono juttu

– Tekstaillessa kommunikaatiosta suurin osa jää puuttumaan. Ilman visuaalisia vihjeitä ja äänensävyä on helppoa ymmärtää toisen sanat väärin, kertoo psykoterapeutti Andre Radmall.

Kehonkieli jää puuttumaan

– Monet ajattelevat, että toisesta ei voi saada hirveästi tietoa kehonkielen avulla, mutta sitä sanotaan kieleksi ihan syystä – se on toisenlainen tapa kommunikoida, hän selittää.

– Mikäli toinen on kanssasi katsekontaktissa, on se tutkimusten mukaan hyvä viite siitä, ovatko he kiinnostuneita sinusta ja sanomisistasi.