Valtionsyyttäjä MTV Uutisille: Putkakuolemia ennätyksellisen paljon

Putkakuolemia tapahtui viime vuonna enemmän enemmän kuin vuosiin.

Putkakuolemia todettiin 19 kappaletta vuonna 2024. Edellisinä vuosina luku on ollut seitsemästä seitsemääntoista tapausta.

– Viime vuoden luku on korkein ainakin viimeiseen 10 vuoteen. Mitään eritystä syytä korkealle määrälle ei ole olemassa. Kysymys on käsitykseni mukaan tilastolliseen vaihteluun kuuluvasta tilastopiikistä, toteaa valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen MTV Uutisille.

Sen sijaan tänä vuonna elokuun alkuun mennessä putkakuolemia on tilastoitu vain kolme kappaletta.

– Poliisi kehittää koko ajan kiinni otettujen valvontaan liittyviä teknisiä menetelmiä, toteaa Mäkinen.

Rikosepäilyt putkakuolemissa harvinaisia

Aina kun joku menehtyy poliisi poliisin valvonnassa ollessaan – putkassa, kuljetuksessa, kuulustelussa – on siitä ilmoitettava syyttäjälle eli Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksiköön.

– Asialle määrätty syyttäjätutkinnanjohtaja seuraa kuolemansyyn selvittämistä ja voi määrätä esitutkinnan aloitettavaksi jos siihen ilmenee tarve. Eli tietoon tulee sellainen seikka, jonka perusteella kuolemaan liittyen on syytä epäillä rikoksen tunnusmerkistön täyttävää laiminlyöntiä tai muuta menettelyä, sanoo Mäkinen.

– Rikosepäilyt putkakuolemissa ovat harvinaisia, jatkaa syyttäjä.

Suurin osa putkakuolemista liittyy tilanteisiin, joissa henkilö on ollut kiinni otettuna poliisilakiin perustuen. Rikosperusteisesti kiinniotettujen kuolemat ovat harvinaisempia.