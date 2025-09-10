Finnairin lennoille päätyi varastovirheen vuoksi hävitettäväksi määrättyä vettä.
Finn Spring tiedottaa Villi Lähdevesi 0,33 l -tuotteen takaisinvedosta. Takaisinveto koskee erää, jonka parasta ennen -päiväys on 11.7.2027. Takaisinveto on tehty 9.9.2025.
Kyseessä oleva tuotantoerä on valmistettu Finnairille, ja tuotteita on toimitettu vain heille.
Finn Spring kertoo tiedotteessaan, että tuotantoerässä todettiin omavalvonta-analyyseissä heti tuotannon jälkeen raja-arvot ylittäviä tuloksia (koliformisia ja Pseudomonas aeruginosa -bakteereja).
Tuotteet laitettiin heti toimituskieltoon. Jatkotutkimusten jälkeen tuote-erä määrättiin hävitettäväksi.
Varastovirheen vuoksi pieni osa tuotteista päätyi kuitenkin toimituskiellosta huolimatta erehdyksessä hävityksen sijaan toimitettavaksi Finnairille 20.8.2025.
Takaisinvedosta tiedotettiin Finnairia 9.9.2025, kun virhe havaittiin, ja suurin osa toimitetuista tuotteista saatiin vedettyä pois käytöstä.
Tuote-erää ei enää ole Finnairilla käytössä, mutta pieni määrä vesipulloja ehti tarjolle lennoille.
– Teemme tiiviisti yhteistyötä Finnairin kanssa tilanteen jatkoselvitysten osalta. Korjaaviin toimenpiteisiin on jo ryhdytty vastaavien varastovirheiden välttämiseksi, tiedotteessa todetaan.
