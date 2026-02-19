Monelle voi tulla yllätyksenä se, kuinka paljon tekoäly tarvitsee vettä toimiakseen.
Puhdas vesi on tärkeää kaikille maapallon eläville eliöille. Myös tekoäly vaatii toimiakseen vettä. Erään tuoreen tutkimuksen mukaan tekoäly tarvitsee enemmän vettä kuin pullotettua vettä käytetään maailmanlaajuisesti.
Jokainen viesti kuluttaa kallisarvoista vettä. Sen takia tekoälyä ei esimerkiksi turhaan kannata erikseen kiitellä.
Paljonko yksi ChatGPT:n kanssa käyty keskustelu oikein kuluttaa vettä? Katso yllä olevalta videolta vastaus.