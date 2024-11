Mitä tapahtui Lewis Hamiltonille? Asiantuntija hämmästelee tilastoa: "Se on outoa"

Hamilton tunnettiin Mercedeksen huippuvuosina lähes lyömättömänä aika-ajajana. Tallikavereista vain Nico Rosberg pystyi mestaruusvuotenaan 2016 viemään hetkellisesti valtikan brittikuskilta.

Viime vuosina Hamiltonin taso on kuitenkin romahtanut vielä Mercedeksen iskukykyä enemmän. Hamilton on saavuttanut kolmen vuoden aikana vain yhden paalupaikan. Tällä kaudella tallikaveri George Russell on vienyt Mercedeksen sisäiset aika-ajotaistot tylysti 16–5.

Sky Sports -kanavan asiantuntija Karun Chandhok pitää Hamiltonin vauhdin katoamista mystisenä ilmiönä.

– Hän on selvästi ollut vaikeuksissa yhden kierroksen itseluottamuksen kanssa, Chandhok kommentoi.

– Hänen aika-ajotilastonsa Georgen kanssa, sprinttisessiot mukaan lukien, on 6–20. Kaverille, joka on saavuttanut yli sata paalupaikkaa, se on todella yllättävää.

Hamilton on ottanut suuren osan tasonsa putoamisesta omaan piikkiinsä. Chandhok ihmettelee brittimestarin kommentteja.

– Kun kuuntelee Lewisin puhuvan (aika-ajon) jälkeen, hän sanoo asioita, kuten että ”en ole niin hyvä aika-ajossa” ja ”en vain osaa tätä”. Se on outoa.

– Hänen itseluottamuksensa on alhaalla, ja jostain syystä uskon aidosti, ettei hän tiedä, mihin hänen aika-ajosuorituksensa ovat kadonneet, Chandhok toteaa.

Jos Hamilton on joutunut varhaisessa vaiheessa tehdyn Ferrari-sopimuksensa takia paitsioon Mercedeksen sisäisessä tiedonkulussa, se tekee ensi kauden asetelmasta erityisen mielenkiintoisen. Silloin Hamiltonin pitäisi pystyä taistelemaan Charles Leclercin kanssa punaisten herruudesta.

– En usko, että Ferrari on loppujen lopuksi palkannut Lewisia hänen nopeutensa takia. Heillä on siihen jo Charles Leclerc. He palkkasivat Lewisin, koska hän tietää, miten maailmanmestaruus voitetaan, Chandhok uskoo.