Hornerille ehdotetaan isoa F1-paikkaa - "Hänen aikansa on ohi"

Flavio Briatoren kaltaisten hahmojen aikakausi johtavissa rooleissa on ohi, sanoo entinen Formula 1 -kuljettaja Ralf Schumacher.
Saksalaiselle Bild-lehdelle puhunut Schumacher on tukenut Christian Hornerin siirtymistä Alpinen palvelukseen, sillä hän väittää mestaruussarjan tarvitsevan teknisesti taitavampia johtajia.
– Mielestäni Flavion kaltaisten hahmojen aika on ohi. Huipputiimiin tarvitaan teknisesti taitavia ihmisiä, jonkun Hornerin kaltaisen, Schumacher sanoi.
– Flavio voisi sitten auttaa organisaattorina ja verkostoitujana, kasvoina ulkomaailmalle.
Nämä kommentit tulevat samaan aikaan, kun spekulaatiot Hornerin seuraavasta siirrosta lisääntyvät. Horner sai yllättäen heinäkuussa potkut Red Bull Racingilta toimittuaan 20 vuotta tiimin johtajana.
Red Bull ilmoitti, että Horner erotettaisiin toimitusjohtajan ja tallipäällikön tehtävästään ja korvattaisiin Laurent Mekiesillä sisartalli Racing Bullsista.
Vaikka äkilliselle muutokselle ei ole annettu virallista syytä, uskotaan, että tallin suorituskyvyn romahtamisen takia useat korkean profiilin henkilöt vaativat muutoksia tiimin johdossa.
Briatore palasi F1-sirkukseen vuonna 2024 Alpinen neuvonantajaksi, 15 vuotta kiistanalaisen lähtönsä jälkeen sarjasta vuoden 2008 Crashgate-skandaalin jälkeen.
Myöhemmin hän jäi johtamaan Ranskan tallia, kun silloin tallipäällikkö Oliver Oakes erosi yllättäen toukokuussa vain päiviä ennen kuin paljastui, että hänen veljensä William Oakes joutuisi oikeuden eteen rikosoikeudellisista käteissyytteistä.