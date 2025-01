Mika Häkkinen lataa kovaa tekstiä Lewis Hamiltonista – pelkää karua skenaariota

Mika Häkkinen pelkää, että F1:n seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton, 39, kohtaa samanlaisen skenaarion, minkä hän itse koki uransa lopulla.

Häkkinen jakoi napakkaa tekstiä Viaplayn F1 Talks 2024 -ohjelmassa, missä muun muassa hän ja hänen entinen tallikaverinsa David Coulthard perkasivat vastaikää päättyneen formulakauden käänteitä.

Tapetille nousi lajin seitsenkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin tilanne. Hamilton vaihtaa nyt Ferrarille – hyvin menestyksekkään Mercedes-pätkän jälkeen.

Muutos tapahtuu kuitenkin hetkellä, kun Hamiltonin yllä on paljon kysymysmerkkejä.

– Minusta Lewis oli viime kauden isoin pettymys, Coulthard latasi ohjelmassa, jatkaen:

– Tiedän, että tuo on kiistanalainen kannanotto, koska hän on moninkertainen mestari ja todellinen voittajahahmo, mutta en ole koskaan nähnyt häntä tällaisena formuloissa. Hän jäi jyrän alle aika-ajoissa, vaikka normaalisti suuret kuskit pystyvät aina löytämään lisää vauhtia silloin, kun on tosi kyseessä, Coulthard totesi.

Coulthardin vanha McLaren-tallikaveri Mika Häkkinen pelkää, että Hamilton ajautuu nyt samanlaiselle polulle, missä hän itse oli uransa loppuvaiheilla.

– Olemme kuljettajia, joten tiedämme, mistä on kyse. Jos kuskina saa tunteen siitä, että paras terävyys katoaa… minun tapauksessani se johti epätasaisuuteen, mikä ei taas toimi tässä lajissa. Jos olet nopea, sinun pitää pysyä sillä tiellä. Tiimit eivät tykkää, jos taso tippuu. Se on kuitenkin kuski, jonka pitää itse tajuta tuo, Häkkinen aloitti.

– Kaiken jälkeen on vaikea sanoa, että ”siinä se. Olen saanut tarpeekseni.” Lewis on voittanut niin monta mestaruutta, joten voin vain kuvitella, että miltä hänestä tuntuu. On selvää, että hänellä on itseluottamusta, hän tietää, miten laji toimii, miten autot toimivat ja mistä vauhtia voi löytää. Mutta sitten kun paras terävyys katoaa, sitä on vaikea saada enää takaisin. Tapahtuuko niin ensi vuonna? Voin vain puhua oman kokemukseni puolesta, kun aloin kyselemään itseltäni tuosta. Tuo ei ole mikään yksinkertainen juttu.

Häkkinen viittaa oman F1-uransa loppuvaiheisiin. Häkkinen voitti kuljettajien maailmanmestaruuden peräkkäisillä kausilla 1998 ja -99. Sen jälkeen (2000) Häkkinen hävisi maailmanmestaruuden Michael Schumacherille 19 pisteen erolla.

Sitä seuraavalla kaudella (2001) Häkkisen suoritustaso ailahteli. Hän veti omat johtopäätöksensä, kun hän vetäytyi sarjasta.

Piakkoin 40 vuotta täyttävä Hamilton oli viime kaudella kuljettajien MM-sarjassa vasta seitsemäs. Hän jäi myös pisteissä tallikaverinsa George Russellin taakse.