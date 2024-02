Heikki Kovalaisella epäilyksensä Lewis Hamiltonin kohusiirrosta – heittää ilmoille varoituksen: "Joutuvat nyt koetukselle"

– Se voi olla ihan vilpitön kommentti Hamiltonilta, mutta en usko, että se on ainoa syy ollut. Siinä on taustalla täytynyt olla jotain muuta, Kovalainen sanoo STT:lle.

Kovalaisen mukaan Hamilton on varmasti laskenut tilanteen kuskimarkkinoilla tarkasti.

– Jos on ollut vähänkin vihiä siitä, että välttämättä tämän vuoden Mercedes ei ole ihan super kilpailukykyinen, ja kun Mercedes ei antanut Hamiltonille pitkää sopimusta, Hamilton on voinut haistaa siinä tilanteessa, että Mercedes voi harkita myös hänen vaihtamistaan kauden päätteeksi.

Fokus vielä Mersussa

F1-historian menestyksekkäimmän kuljettajan siirto lajin legendaarisimpaan talliin on tarinana niin herkullinen, ettei se voi olla häilymättä myös kauden 2024 yllä.

Erityisen kiinnostavaa on nähdä, miten Hamiltonin, 39, ja tallitoveri George Russellin, 26, dynamiikka kehittyy tällä kaudella. Russell on kahtena Mercedes-kautenaan pystynyt panemaan varsin hyvin kampoihin Hamiltonille, mutta viimevuotista Qatarin starttikolaria lukuun ottamatta vastakkainasettelu kahden brittikuskin välillä on tähän asti pysynyt hyvin hallinnassa.