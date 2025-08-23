Entiset F1-mestarit kokoontuivat – Kimi Räikköseltä viiltävä huomio

Kimi Räikkönen teki tiettäväksi, ettei entisten F1-mestareiden tapaamisessa suinkaan olleet kaikki merkittävimmät kuskit paikalla.
Kuuluisassa Goodwood Festival of Speed -tapahtumassa aiemmin tänä vuonna joukko entisiä F1-mestareita kokoontui keskustelemaan lajista ja sen kehityksestä viimeisten 75 vuoden aikana.
Keskusteluun osallistuivat Mika Häkkinen, Jackie Stewart, Alain Prost, Nigel Mansell, Jacques Villeneuve, Mario Andretti ja Emerson Fittipaldi.
Seitsemän kuljettajan välinen keskustelu julkaistiin kokonaisuudessaan F1 YouTube -kanavalla aiemmin tällä viikolla.
Tapaamisesta puuttui tietysti useita maailmanmestaruuden voittaneita kuljettajia – mukaan lukien vuoden 2007 tittelinhaltija Kimi Räikkönen.
Sosiaalisessa mediassa Räikkönen ei voinut vastustaa kiusausta arvostella listalta puuttumista.
Vastauksena viralliseen Formula 1:n Instagram-julkaisuun tapaamisesta Räikkönen kommentoi pelkästään: "Kiitos kutsusta."
Jäämiehen ilmeetön reaktio osui välittömästi fanien mieleen, sillä kommentti levisi nopeasti kulovalkean tavoin keräten vuorokaudessa yli 21 000 tykkäystä.