Helmisen SaiPan intensiivinen ja kuluttava jääkiekko vaatii MTV Urheilun asiantuntijan sanoin sitä, että joukkue on virittäytynyt henkisesti "ihan viimeisen päälle". Viimeistä latausta ei ole kuitenkaan tuoreeltaan löytynyt.

SaiPa tiedotti kesken 12. marraskuuta Lappeenrannassa pelatun Ässät-ottelun, että Raimo Helminen jatkaa sen päävalmentajana myös tulevalla kaudella ja urheilujohtaja Harri Aho pysyy seurassa seuraavat kaksi sesonkia.

SaiPan kurssi on kääntynyt laskuun sen jälkeen, kun päävalmentaja Raimo Helmisen ja urheilujohtaja Harri Ahon jatkosopimukset julkistettiin . MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi nostaa esiin merkittäviä tilastopoimintoja.

Raimo Helmisen jatkosopimus julkaistiin Kisapuistossa kesken Ässät-ottelun – näin yleisö ja "Raipe" itse reagoivat.

Laukaus- ja jäähymuutokset

Rangaistuksia SaiPalle on rapsunut viime matseissa myös aiempaa enemmän. Kiven peruslaskelmana on ollut, että jos jäähyjä on nollasta kolmeen per peli, joukkue taistelee voitosta.

– SaiPa oli siinä tilastossa edellisessä jaksossa kaikista paras. Heillä oli kymmenen peliä vihreällä eli jäähyt nollasta kolmeen. Nyt viidessä pelissä heidän jäähymääränsä ovat olleet kuusi, kahdeksan, neljä, viisi ja yksi.

"Siinähän Helminen on hemmetin hyvä"

– Vähän treeniä, vähän luistelua ja vähän niin sanottua perspektiiviä asioihin. Nämä ovat Helmisen valtit.