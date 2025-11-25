SaiPan kurssi on kääntynyt laskuun sen jälkeen, kun päävalmentaja Raimo Helmisen ja urheilujohtaja Harri Ahon jatkosopimukset julkistettiin. MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi nostaa esiin merkittäviä tilastopoimintoja.
Lue myös: Olli Jokinen hurjassa paikassa: "Viisi kertaa raskaampaa"
SaiPa tiedotti kesken 12. marraskuuta Lappeenrannassa pelatun Ässät-ottelun, että Raimo Helminen jatkaa sen päävalmentajana myös tulevalla kaudella ja urheilujohtaja Harri Aho pysyy seurassa seuraavat kaksi sesonkia.
Lappeenrantalaisseura oli sitä ennen voittanut kolme viimeisimmistä neljästä ottelustaan. Ässiä vastaan tuli pataan 2–5.
SaiPa on hävinnyt myös kolme sen jälkeistä matsiaan eli on nyt neljän koitoksen tappioletkussa.
– Siellä tuli kieltämättä Raipe-puhallus. Kun soppari julkistettiin, henkinen puoli on jäänyt vajaaksi, Karri Kivi sanoo.
Helmisen SaiPan intensiivinen ja kuluttava jääkiekko vaatii MTV Urheilun asiantuntijan sanoin sitä, että joukkue on virittäytynyt henkisesti "ihan viimeisen päälle". Viimeistä latausta ei ole kuitenkaan tuoreeltaan löytynyt.