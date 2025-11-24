Puolustaja Iivari Räsänen palaa KalPasta kasvattiseuraansa Tapparaan. Tamperelaisten SM-liigajoukkueessa on nyt historiallisesti kolme veljesparia.
Iivari Räsänen voitti viime kaudella Suomen mestaruuden KalPassa. Tilille kertyi sesongin aikana 33 jääkiekon SM-liigan runkosarjaottelua tehopistein 1+3=4 muttei pudotuspelimatseja.
Tällä kaudella 24-vuotiaan puolustajan vastuu kuopiolaisjoukkueessa jäi vähiin varsinkin SM-liigassa. Mies tahkosi sekä seitsemän SM-liigan runkosarjaottelua, joissa hänelle tilastoitiin tehot 0+3. Lisäksi Räsänen kiekkoili seitsemän CHL-matsia pinnoin 1+1.
– Iivarin rooli joukkueessa jäi kaavailtua pienemmäksi ja päätimme yhteisymmärryksessä purkaa sopimuksen, KalPan urheilujohtaja Anssi Laine kertoi maanantain tiedotteessa.
Tappara ilmoitti Räsäsen siirtyvän kasvattiseuraansa sopimuksella, joka kattaa loppukauden ja sisältää seuran option ensi sesongista.
– Mahtavaa saada oma kasvatti takaisin Tampereelle. Hyväluonteisena pelaajana Iivari sopii varmasti hienosti joukkueeseen ja tuo tarvittavaa leveyttä puolustukseemme, Tapparan GM Janne Vuorinen kommentoi.