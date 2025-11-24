Iivari Räsänen pääsee Tapparassa pelaamaan isoveljensä Aapelin, 27, kanssa. Tapparassa kiekkoilee nyt historiallisesti kolme veljesparia. Tuuloloiden Jonin ja Eetun sekä Mattiloiden Jesperin ja Juliuksen tapaan myös toinen Räsäsen veljeksistä on puolustaja ja toinen hyökkääjä.