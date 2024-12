Kovassa kunnossa oleva ja rajusti töitä paiskiva SaiPa on pyyhkinyt kauden ennakkoarvioilla jäätä.

Liigan alkukauden sensaatiojoukkueesta ja -valmentajasta ei tiistaina joulukuun 10. päivänä ole enää pienintäkään epäilystä, kun runkosarjassa sijoille 15–16 ennakoitu SaiPa johtaa koko sarjaa.

SaiPan voittoputki toki katkesi maanantaina Tampereella, mutta johto Tapparaan ja HIFK:hon kasvoi neljään pisteeseen. Ilvestäkin vastaan SaiPa oli pelillisesti edellä.

Näin ei olisi pitänyt olla, kun katsoo tilastoja. SaiPa ja sen päävalmentaja Raimo Helminen romuttivat 14 ottelun voittoputkensa aikana sen käsityksen, että ylivoimamaaleilla voitetaan ottelut. SaiPan ylivoimapelin prosentti oli putken aikana alle 10, selvästi liigan heikoin.

– Sitä en ole saanut toimimaan, mutta tiimin vastuulla olevat muut asiat on. A-J Ropo on saanut joukkueen sellaiseen kuntoon, että jaksamme pelata hyvin. Hietaniemi (Janne) taas on saanut alivoimapelin kuntoon ja Immonen (Santeri) peluuttaa puolustajat, Helminen korostaa.

SaiPaa vastaan ei ole tehty maalia ylivoimalla sitten lokakuun lopun. Putki on jo kymmenen ottelun pituinen.

Vaatimustaso tapissa

Helminen, 60, itse vastaa jääharjoituksista. Kokenut uusi puolustaja Mikko Kousa sekä jo viime kaudella pelannut hyökkääjä Antti Kalapudas kiteyttävät "Raipen" merkityksen menestyksessä.

– Pukukopissa Raipe on rauhallinen, mutta peleissä ja treeneissä on toisin. Vaatimustaso on tapissa ja joukkue on ostanut simppelin pelitavan, Kalapudas korostaa.

Kousa, 36, on nähnyt paljon valmentajia urallaan Euroopan eri sarjoissa. Mielipiteet ovat painavia.

– Kauden alusta alkaen olemme luistelleet paljon treeneissä, ja Raipe sanoo kyllä heti ja painavasti, jos joku ei sitä tee. Voi sanoa, että vaatimustaso on noussut tästäkin voittoputken aikana. Jokainen treeni on tärkeä, Kousa tähdentää.

Eräs tappioputken aikana hävinneen joukkueen valmentaja kiteyttää Helmisen luoman pelitavan vaikeudet omalle joukkueelle.

– Pelaajat eivät saaneet hetkenkään rauhaa missään tilanteessa. Jokainen SaiPan pelaaja teki hirveästi töitä koko ajan. Ilmiselvästi on harjoiteltu hyvin. Joukkueella on myös riittävän taitavat yksilöt ratkaisemaan kuten Ville Petman, Otto Kivenmäki ja Kalapudas, valmentaja korostaa.

"Ei valittamista mistään asiasta"

Helminen tiedostaa tilanteen, missä jokainen joukkue haluaa kaataa liigan kärkijoukkueen.

– Vaikeata tulee olemaan jokaisessa pelissä. Meitä auttaa toki se, että jokainen on sitoutunut ja kaikki auttavat toisiaan jäällä, Helminen sanoo.

Helminen teki voittoputken aikana vuoden jatkosopimuksen.

– SaiPa halusi (jatkosopimusta), ja päätös oli itsellekin helppo. SaiPa on täällä tärkeä asia, eikä minulla ole ollut mitään valittamista mistään asiasta, Helminen kiteyttää.