Mitä suomalaiset haluavat nykyään kodiltaan? Yksi yllättävä seikka kasvattaa suosiotaan

Tämä käy ilmi Suomen Asuntomessujen Asumisen ihanteet -selvityksestä. Viime vuonna energiaomavaraisuuden prosenttiosuus oli 58. Uusiakin tarpeita nousee esille – yhä useampi toivoo kotinsa myös mahdollistavan sähköautoilun. Myös pandemia-aika on muuttanut suomalaisten asumistarpeita.

Yli puolet suomalaisista haluaa asua mieluiten omakotitalossa

Toive omasta tilasta jokaiselle perheenjäsenelle elää vahvana, mutta etätyön määrä on selvästi vähentynyt ja ihmiset ovat palanneet hybridi-työskentelyyn. Toiveet erillisestä työhuoneesta ovat hieman laskeneet. Yli 90 prosenttia suomalaisista haluaa, että työmatkaan menee korkeitaan puoli tuntia.

Energiaremontit kasvussa

–Lounatuulessa nähdään edistyksellisiä energiaratkaisuja niin oman aurinkovoimalan kuin älymuuntamonkin muodossa. Lisäksi alueella on hyödynnetty erinomaisen hyvin sekä maalämpöä että -viilennystä.

Selvityksen mukaan oma koti on maailman myllerrysten keskellä turvasatama ja rauhoittumispaikka. Kodin nykyiseen sijaintiin täysin tyytyväisiä on aiempaa enemmän suomalaisista. Muilta osin tyytyväisyys nykyiseen asuntoon on hieman laskenut.