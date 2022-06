Opiskelija Maisa, 25, asuu Helsingin kalleimmalla asuinalueella – salaisuus on 17 asukkaan kommuuni, jossa "arki ei voi pyöriä vain oman itsensä ympärillä"

Vastassa on Maisa Säämäki, 25-vuotias sairaanhoitajaopiskelija, ja yksi ylioppilaskoti Lestiksen 17 asukkaasta.

Ylioppilaskodin 17 asukkaalla on jokaisella käytössään oma huone, jonka lisäksi asuntoon kuuluva yhteiset tilat, keittiö ja olohuone. Vuokrat ovat opiskelijabudjetille sopivia, eli hyvin huokeita, alkaen 260 eurosta 340 euroon.

– Vuonna 1941 perustettu ylioppilaskoti on alkujaan tarkoitettu teologian opiskelijoille, mutta esimerkiksi nykyisistä asukkaista kukaan ei opiskele teologiaa, Säämäki kertoo.

– Suurin osa yhteisön asukkaista on opiskelijoita, ja samassa elämäntilanteessa. Olen viihtynyt kommuunissa hyvin, ja on mukavaa että täällä on eri alojen opiskelijoita, Säämäki toteaa.