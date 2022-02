Mitä on EFT-naputtelu? Psykoterapeutti kertoo, miksi uskoo metodiin, jota moni pitää huuhaana: "Tämähän on tosi outo menetelmä"

EFT tulee sanoista Emotional Freedom Techniques, suomeksi siis tunteiden vapauttamisen tekniikka. Se on menetelmä, jossa sormenpäillä kevyesti naputellaan kehossa olevia akupunktiopisteitä ja samalla ajatellaan itselle haitallista ongelmaa tai asiaa. Tavoitteena on negatiivisen tunteen, kuten ahdistuksen, tiedostaminen ja purkaminen.

"Outouden avaaminen auttaa"

YouTube on täynnä opetusvideoita aiheesta, sillä kukapa ei haluaisi eroon hankalista tunteistaan nopeasti ja helposti? Vaikka EFT:stä on puhuttu ja sitä on tutkittu vuosikymmenet, siitä on edelleen melko vähän kunnollisia tieteellisiä tutkimuksia.