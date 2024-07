Aloita koulumatkan opettelu lapsen kanssa jo nyt – kiinnitä huomiota näihin asioihin

Vastaus: Mikäli lapsi on lähdössä syksyllä koulutielle eikä hänen kanssaan ole vielä aloitettu koulumatkaan ja siihen liittyvään liikennekäyttäytymiseen perehtymistä, kannattaa tarttua tuumasta toimeen mahdollisimman pian.

Lyhin reitti ei aina ole turvallisin

Vanhemman kannattaa ensin itse suunnitella turvallinen reitti lapselle. Mikäli pienellä, kohtuullisella, kiertämisellä pystyy esimerkiksi vilkasliikenteisen tien toiselle puolelle siirtymään ali- tai ylikulun kautta normaalin tienylityksen sijaan, on se vahva peruste kyseisen reitin käyttöön.

Aluksi aikuisen kanssa – sitten yksin

Järkevää on kulkea matka muutamaan kertaan lapsen kanssa yhdessä ja vastuuttaa lapsi itse havainnoimaan autot sekä tekemään päätöksen siitä, milloin tienylitys on turvallista. Aikuinen luonnollisesti puuttuu asiaan, jos tilanne vaikuttaa sitä edellyttävän.

Olennaista on muistuttaa lasta, että jos toisesta suunnasta lähestyvä autoilija pysähtyy antamaan tietä, ei ole automaattisesti selvää, että myös vastakkaisesta suunnasta lähestyvä väistäisi. On siis tärkeää, että lapsi näissäkin tilanteissa muistaa havainnoida molemmille sivuille.

Muuallakin kuin kodin ja koulun välillä lapsen kanssa käveltäessä kannattaa häntä kehottaa katsomaan autot ja valitsemaan sopiva ylityshetki. Olennaista on korostaa, että pelkästään omanikäisen kaverin näkemykseen oikeasta tienylityshetkestä ei pidä luottaa vaan aina on muistettava havainnoida itse.

Kun koulumatka on kuljettu lapsen kanssa muutamaan kertaan ja se on alkanut sujua, hänet kannattaa lähettää harjoitusmielessä kulkemaan matka yksin. Vanhempi voi esimerkiksi viedä lapsen koululle, josta hän lähtee itsenäisesti kävelemään kotiin. Vanhempi voi sitten siirtyä tarkkailuasemiin jonnekin matkan varrelle.

Poukkoilua syytä välttää

Tienylitystä edeltävän huolellisen havainnoinnin lisäksi on olennaista painottaa myös yllättävään poukkoiluun liittyviä riskejä.

Yllättävät tilanteet

Tutullakin matkalla voi tulla vastaan yllättäviä tilanteita, jos esimerkiksi liikennevalot eivät toimi. On tärkeää, että lapselle on kerrottu tällaisen tilanteen mahdollisuudesta ja hänet on ohjeistettu toimimaan siinä.