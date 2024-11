Kulkeeko lapsesi bussilla? Käy läpi riskit, jotka on tärkeä tiedostaa linja-autoa odottaessa

Arjen realismia kuitenkin on, että joskus pysäkkiä kohti tulee lähdettyä vähän myöhässä. Tahtotila omaan bussiin ehtimisestä saattaa tällöin aiheuttaa sen, että muun liikenteen seuraaminen unohtuu – varsinkin tilanteissa, joissa oma bussi on jo näköpiirissä. On tärkeää käydä lapsen kanssa läpi tilanteeseen liittyviä riskejä ja painottaa, että kiire tai pelko bussista myöhästymisestä ei saa johtaa oman turvallisuuden vaarantamiseen.

Myös muiden ajoneuvojen kuljettajien on syytä tiedostaa olemassa oleva riski: Jos linja-auto on lähestymässä pysäkkiä ja samaan aikaan näkee jonkun juoksevan, on mahdollista, että juoksijan tavoitteena on ehtiä kyseiseen linja-autoon. Tällöin tilannetta lähestyvän ajoneuvon kuljettajan on tärkeää hiljentää nopeutta ja muutenkin valpastua – juoksija saattaa kiireessä tehdä jotain täysin odottamatonta.