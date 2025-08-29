Mestarikärähdys Ruotsissa – "Valtavan negatiivista"

Kestävyysjuoksussa useita Ruotsin mestaruuksia saavuttanut Samuel Russom on saanut kolmen vuoden kilpailukiellon urheilussa kielletyn lääkeaineen käytöstä. Russom antoi positiivisen dopingnäytteen toukokuussa Tukholmassa, kun hän oli voittanut puolimaratonilla Ruotsin mestaruuden.
Russom on syntynyt Eritreassa ja on edelleen maan kansalainen. Hän on kilpaillut Ruotsissa vuodesta 2018, muttei ole edustanut urallaan Ruotsia.
Russomin näytteestä paljastui sydänlääke meldoniumin käyttö. Russom on kertonut saaneensa aineen kehoonsa ravintolisästä ja tietämättään, mutta se ei riittänyt selitykseksi.
– Samuel ei ole edustanut Ruotsia, mutta hänestä on tullut iso nimi ruotsalaisessa yleisurheilussa, Ruotsin yleisurheiluliiton pääsihteeri David Fridell kommentoi tapausta.
– Dopingkäry on valtavan negatiivista hänelle itselleen ja lajille.