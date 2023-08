"Tämä kuva vapauttaa Warholmin" – Norjalaismedia julkaisi uutta materiaalia ME-miehen epäillystä sääntörikkeestä

– He tulivat katsomaan virallisen videon, joka oli heidän mielestään tyydyttävä, eivätkä he tehneet protestia. Myöhemmin tuli ilmi uutta tietoa epävirallisista lähteistä ja Italia teki protestin. He saivat nähdä myös virallisen videon, Pihlakoski sanoi NRK:lle.