Miesten MM-maraton käynnistyi Tokiossa hämmästyttävästi vilppilähdöllä.

Maratonilla ei ole tavattu komentaa kilpailijoita takaisin lähtöasemiin vilppilähdön takia, mutta Tokion MM-kilpailussa niin jouduttiin tekemään. Vincent Kipkemoi Ngetichillä oli nimittäin stadionilla startti herkässä.

Kenialainen ampaisi liikkeelle ennen aikojaan. Heti kilpailijoita ei saatu kuitenkaan komennettua takaisin. Kärki ehti noin 100 metrin kohdalle ennen liinojen lyömistä kiinni.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kommentaattori Jacob Hård päivitteli eriskummallista tilannetta.

– En ole koskaan aiemmin nähnyt tällaista, hän sanoi.

– Se oli hyvin erityinen tapa aloittaa.

14. sijoittunut Ruotsin juoksija Suldan Hassan kummasteli myös hässäkkää.

– Hieman noloa. Olin järkyttynyt, hän totesi SVT:n mukaan.

Pitkän juoksumatkan myötä vilppilähdöstä ei seurannut hylkäystä, ja kaikki pääsivät toisella yrittämällä matkaan.

Ruotsin Suldan Hassan ja Kenian Tadese Takele Bikila keskellä kuvassa, kun vilppilähtö oli juuri tapahtunut.2025 Getty Images

"Kuin 100 metrillä"

Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä painellun maratonin aikana oli myöhemminkin mennä varhaiskahvit niin sanotusti väärään kurkkuun.

Maailmanmestaruuden voittanut Tansanian Alphonce Felix Simbu oli nimittäin vähällä ohittaa lopussa käännöksen stadionin sisäänmenoportille. Hän kertoi olleensa hämmentynyt.

– Näin joidenkin ihmisten osoittavan toiseen suuntaan, kun taas moottoripyörät menivät toiseen, tansanialainen sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Maailmanmestaruus ratkesi hänen lopukseen lopulta maratonille harvinaislaatuisen pienellä erolla. Myös Saksan MM-hopeamitalisti Amanal Petrosin ajaksi kellotettiin 2.09.48. Kaksikon eroksi saatiin lopulta 0,03 sekuntia.

– En ole koskaan nähnyt mitään tällaista maratonilla. Se oli kuin 100 metrillä, maaliviivan yli syöksynyt Petros tuumi.

Tosin Tokiossa miesten maraton ratkesi vieläkin täpärämmin kuin 100 metrin finaalit. Miesten ja naisten 100 metrin finaaleissa kulta- ja hopeamitalistien erot olivat 0,05 ja 0,15 sekuntia.