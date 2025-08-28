Norjan nuori sensaatio jysäytti ennätyksen: "Älkää ymmärtäkö väärin"

Timanttiliigan finaaleissa sekä naisten että miesten 400 metrillä paineltiin kovaa. Norjan 22-vuotias sensaatio pamautti maansa ennätyksen.

Naisten ratakierroksen voittoon pyyhälsi Salwa Eid Naser ajalla 48,70, mikä jää vain kolme sadasosaa hänen nimissään olevasta maailman kauden kärkiajasta. Hänen takanaan kirmattiin ennätyskyytiä, kun Henriette Jäger juoksi kolmanneksi ajalla 49,49, mikä on uusi Norjan ennätys.

Naisten 400 metrin kisan voit katsoa jutun ylälaidan videolta.

Norjan NRK julkaisi Jägerin kommentit kisan jälkeen. Haastattelijan mukaan norjalainen ei vaikuttanut järin iloiselta, vaikka ennätys syntyikin.

– Kyllä, olen onnellinen. Älkää ymmärtäkö väärin. Haluan aina olla korkeammalla korokkeella, mutta kun he juoksevat niin hyvin kuin he, en voi kuin olla iloinen, Jäger kommentoi.

Vasta 22-vuotias norjalainen on kehittynyt viime vuosina hurjaa kyytiä. Entinen ottelija paransi viime vuonna ennätystään toista sekuntia alle 50 sekuntiin. Nyt hän nousi tämän kauden maailmantilaston kahdeksanneksi.

Jäger ei suinkaan ollut ainoa, joka teki maansa ennätyksen Timanttiliigan finaalien ratakierroksella. Norjalaisen takana Chilen Martina Weil teki niin ikään maansa ennätyksen ajalla 49,72.

Myös miesten 400 metrillä pidettiin kovaa kyytiä. Yhdysvaltain Jacory Patterson paineli aikaan 43,85, joka on hänen oma ennätyksensä sekä maailmantilaston kauden toiseksi kovin noteeraus. Tilaston kärjessä on Etelä-Afrikan Zakithi Nene ajalla 43,76