Mitä ihmettä Tampereella tapahtuu? Ilves rökittää Tapparaa lippuluukulla – "Ei meillä liikaa tuijoteta naapuriin"

Ilves on ollut toistaiseksi pudotuspelikevään yleisökuningas. Puolivälierien aikana Ilveksen kotiotteluiden yleisökeskiarvo oli 9 852. Neljästä kotiottelusta kahdessa Ilveksen otteita seurasi yli 10 000 katsojaa.

Samalla kun Ilves on saanut houkuteltua yleisöä Nokia Arenalle, on Tapparalla ollut vaikeampaa. Samoista olosuhteista huolimatta Tapparan yleisökeskiarvo oli puolivälierissä vain 6 657.

– Luulen, että olemme seiskalla alkavassa, mutta kuinka lähellä kasia se on, niin se on vielä auki. Oma veikkaus on, että olisimme kahdeksan hujakoilla, Tapparan myynti- ja tapahtumajohtaja Aki Holma toteaa MTV Urheilulle.