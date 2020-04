Mistä koko maskifiaskossa on kyse? Jos putosit kärryiltä, lue tämä artikkeli

Kaikki sai alkunsa, kun alkuviikosta uutisoitiin pieleen menneestä hengityssuojainkaupasta. Suomeen oli saapunut Kiinasta 230 000 hengityssuojainta ja 2 miljoonaa kirurgimaskia. Ne eivät kuitenkaan olleet riittävän tasokkaita sairaanhoitajille eikä suojamateriaali täyttänyt eurooppalaisia standardeja sairaalakäytössä.

Tapaus sai erikoisen käänteen, kun Suomen Kuvalehti uutisoi keskiviikkona, että Huoltovarmuuskeskus oli sopinut hengityssuojaimien ostamisesta ulosottovelkaiselta liikemieheltä Onni Sarmasteelta ja kauneusyrittäjä Tiina Jylhältä. Heidän kanssaan solmitut sopimukset olivat molemmat noin viiden miljoonan euron arvoisia. Erikoisen tapauksesta teki se, että Jylhän ja Sarmasteen välillä on ollut suurta erimielisyyttä kauppoihin liittyen.

Miten tähän päädyttiin?

Jylhän tallinnalainen yritys Look Medical Care on myynyt hengityssuojaimia ja muita tarvikkeita koronakriisin aikana. Jylhää julkisuudessa edustaneen juristin Kari Uoti on kertonut Sarmasteen ja Jylhän yhteistyön alkaneen, kun Sarmaste oli Jylhään yhteydessä asiakkaansa puolesta.

Uotin kertoman mukaan Sarmasteen Italialinen asiakas oli halunnut ostaa suojavarusteita. Keskusteluissa oli käynyt ilmi, että Sarmasteella oli yhteyksiä Huoltovarmuuskeskukseen.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) päätyi tilaamaan suojaimia Jylhän virolaiselta firmalta, ja Sarmasteen oli tarkoitus toimia Uotin mukaan vain yrityksen konsulttina. Uoti kertoo, että Jylhä ja Sarmaste eivät ole hänen tietojensa mukaan koskaan tavanneet.

Jylhä kertoi Helsingin Sanomille, että hänen yrityksensä sopi tavarantoimituksista HVK:n kanssa maaliskuussa. Kasvomaskeja piti saapua lennolla viime viikonloppuna. Sen sijaan Suomeen saapuikin Sarmasteen järjestelemä tilaus viime tiistaina (7.4.)

Jylhän mukaan hänen yrityksellään ei ollut mitään tekemistä kyseisen toimituslennon kanssa.

"Rahat väärälle tilille"

Sotkuun liittyy miljoonia euroja, ja Jylhän kertomuksen mukaan Huoltovarmuuskeskus olisi maksanut miljoonat väärälle tilille. Jylhä syyttää Sarmastetta kavalluksesta.

– Huoltovarmuus on tehnyt tilauksen ja kysynyt, että mille tilille maksetaan. Sitten tässä kohtaa väliin on tullut mukaan tällainen kaveri kuin Onni Sarmaste, joka on toiminut tavalla, että sovittu maksu ei mennytkään päämiehen firmalle, vaan se maksettiin Sarmasteen osoittamaan suuntaan, Uoti kertoi MTV:lle aiemmin.

Uotin mukaan Sarmaste oli mukana neuvotteluissa, mutta Jylhä itse solmi kaupan HVK:n kanssa.

Sarmasteen tarina on hyvin erilainen.

Hänen mukaansa hän itse yritti ostaa asiakkaansa haluamia tarvikkeita Jylhältä, mutta tämä ei ole niitä pystynyt toimittamaan. Sarmaste väittää joutuneensa huijaus- ja kiristysyrityksen kohteeksi.

Tapaukseen liittyy väitteitä vahingonteosta

Poliisi on vahvistanut tutkivansa rikosta liittyen koko vyyhtiin liittyen. Epäiltynä rikosnimikkeenä on vahingonteko. Poliisi sai maanantaina (6.4.) ilmoituksen rikotusta asunnon ikkunasta. Ikkuna kuuluu Onni Sarmasteelle.

Sarmaste väittää, että Jylhä ja hänen miehensä liittyisivät ikkunan rikkomiseen.

Lisäksi Sarmaste syyttää Jylhää liivijengiläisten pestaamisesta. Suomen Kuvalehden jutussa Sarmaste väittää, että riidan yhteydessä hänen ikkunastaan olisi heitetty kivi ja häntä olisi uhattu Helvetin enkeleillä, jotka perivät häneltä viittä miljoonaa euroa. Jylhä kiistää teot.

Jylhä on aiemmin tuomittu useista talourikoksista ja Sarmasteella on maksuhäiriömerkintöjä.

Maskeilla väärennetty sertifikaatti

Suomeen alkuviikosta sapuneet suojaimet eivät viranomaisten mukaan täyttäneet sairaalakäytön vaatimuksia. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että Tiina Jylhän yritys olisi markkinoinut KN95-kasvomaskeja väärennetyllä CE-sertifikaatilla.

Helsingin Sanomat kertoo nähneensä Jylhän kauneusklinikan markkinointitarkoituksissa lähetetyn kasvomaskien sertifikaatin, johon oli merkitty väärä yritys.

Muuten sertifikaatti on aito. Sitä on kuitenkin muutettu, joten kyseessä on HS:n mukaan väärennös.

Tiina Jylhä kommentoi asiaa tekstiviestillä lehdelle. Hänen mukaansa ”sertifikaatti on aito, mutta tehtaan nimeä ei paljasteta markkinoinnissa, joten se on peitetty logollamme”.

"Kyseessä inhimillinen virhe"

Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Johanna Lundström kertoi tänään MTV uutiset Liven haastattelussa, että kiireen ja paineen aiheuttama inhimillinen virhe johti Huoltovarmuuskeskuksen virhearviointiin, jonka johdosta Suomeen saatiin suuri lasti sairaalakäyttöön kelpaamattomia suojavarusteita.

Huoltovarmuuskeskus on myöntänyt, että sopimusosapuolten taustoja ei ehditty tarkastaa kunnollisesti.

Vastaavissa valtion hankinnoissa edellytetään erityistä tarkkaavaisuutta, myös poikkeusoloissa.

HVK:sen hallitus ei ollut valmis ottamaan kantaa siihen, kenelle vastuu tästä sotkusta kuuluu, mutta toimitusjohtaja Tomi Lounema ilmoitti tänään eroavansa tehtävästään.