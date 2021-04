Huoltovarmuuskeskus voitti miljoonien eurojen maskikauppakiistan Tiina Jylhän yhtiötä vastaan Virossa

Tallinnassa toimiva ylempi tuomioistuin piti tänään antamallaan päätöksellä voimassa Harjun käräjäoikeuden aiemman ratkaisun, jonka mukaan Huoltovarmuuskeskus sai purkaa maskikaupat Tiina Jylhän Look Medical Care -yhtiön kanssa ja periä ennakkomaksun takaisin.

Rahallisesti kyse on yli 2,6 miljoonasta eurosta, mikä on puolet suunnitellun kaupan kauppahinnasta.

Kymmenen miljoonan maskitilauksista nousi valtava kohu

Sarmaste taas on sanonut, ettei tilauksessa edes pyydetty sairaalatason maskeja. Jylhän tilaus jäi jumiin, koska virolainen pankki jäädytti Jylhälle siirretyt rahat.

Keskusrikospoliisi (KRP) aloitti HVK:n maskikaupoista esitutkinnan viime vuoden huhtikuussa. Asiassa on tutkittu törkeää petosta ja törkeää rahanpesua. Poliisi ei ole vahvistanut epäiltyjen nimiä, mutta Sarmaste on kertonut olleensa pidätettynä ja kiistävänsä kaikki rikosepäilyt. Tutkinnan aikana on takavarikoitu varoja yhteensä noin kolmen miljoonan euron arvosta sekä kaksi arvoautoa.