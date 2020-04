HS: Tiina Jylhän yritys markkinoi sairaalakäyttöön kelvottomia suojamaskeja väärennetyllä sertifikaatilla

Helsingin Sanomat on nähnyt Jylhän kauneusklinikan markkinointitarkoituksissa lähetetyn kasvomaskien sertifikaatin. Saajan ja valmistajan kohdalle oli merkitty yritys nimeltä The Look Medical Ltd HK, jonka osoite oli merkitty Kiinan Dongguaniin.

Muuten sertifikaatti on aito. Sitä on kuitenkin muutettu, joten kyseessä on väärennös. Helsingin Sanomien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan The Look Medical Ltd HK -yritys on lisätty dokumenttiin leikkaa ja liimaa -keinolla.