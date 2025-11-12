Asiantuntijan mukaan usein veropäivässä näkyy erilaisia trendejä ja yllättäviä ilmiöitä. Yhdeksi ilmiöksi hän ennakoi tälle vuodelle yrityskauppojen merkitystä.
Vuoden 2024 verotiedot tulevat julkiseksi tänään 12. marraskuuta. Kaikkien suurituloisten verotiedot eivät kuitenkaan näy julkisissa tiedoissa, mutta mistä tämä johtuu?
Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtisen mukaan syynä tälle on se, että varakkaat ihmiset saattavat käyttää holding-yhtiöitä ja omistusyhtiöitä, joissa varoja säilytetään.
– Ne eivät ole mitenkään piilossa verottajalta, mutta esimerkiksi myyntivoitot, osingot ja muutkin pääomatulot saattavat päätyä omistusyhtiöön, Lehtinen avaa Huomenta Suomessa.
Jos omistajat nostavat yhtiöltä varoja, tulevat ne näkyviin tilastoihin, joita myös tänään käsitellään. Siinä ei olekaan Lehtisen mukaan mitään salamyhkäistä.