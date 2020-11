Mitä verotietojen salaamisesta seuraa? Asiantuntija: yllättävät uusrikkaat puuttuvat listalta kokonaan

– Viime vuosilta tuttuun tapaan peliyhtiöiden omistajia ja peliyhtiöitään myyneitä henkilöitä. Järvilehdon tausta on peliyrittäjyys. Sitten siellä on Supercellin väkeä eli aika yllätyksetön, Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen kommentoi.

Lehtisen mukaan huomionarvoista on se, etteivät tulot ole erityisen suuria, mikä tarkoittaa sitä, että aika paljon tietoja voi puuttua.

– Varsinkin myyntivoittoja. Jos joku on myynyt yrityksensä viime vuonna ja saanut siitä isotkin tulot ja pyytänyt verottajalta, ettei tälle listalle päädy, Lehtinen sanoo.

Hänen mukaansa yllättävät uusrikkaat puuttuvat myös listalta kokonaan. Tänään rikkaimpien listalla on juuri sellaisia henkilöitä, joiden oletetaan siellä olevan ja jotka arvataan jo valmiiksi hyvätuloisiksi.

– Dynamiikka jää nyt tästä uutisoinnista pois. Se on ollut aikaisempina vuosina huomiota herättävä, että siellä on vähän yllättäviä suurituloisia, ja niitä tulee nyt vähemmän, Lehtinen kommentoi.

Tämä johtuu siitä, että normaalisti verottaja laatii listan yli 100 000 euroa tienaavista suomalaisista ja lähettää sen tiedotusvälineille. Tänä vuonna listalta on saanut kieltää oman nimensä ja sen on tehnyt noin 4 400 ihmistä, mikä tarkoitta sitä, että nyt esitettävä kuva suurituloisimpien suomalaisten tuloista ja veroista on epätarkka.