Enemmistö ei silti harmittele omien verotietojen julkisuutta.

Enemmistö suomalaisista ei vastusta omien verotietojensa julkisuutta, käy ilmi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Samalla aiempaa useampi kokee, että verotietojen julkistaminen on turha mediakarnevaali, joka palvelee lähinnä kansalaisten tirkistelynhalua.

Kyselyn mukaan sekä julkisuuden kannattajia että mediakarnevaalin paheksujia oli 58 prosenttia vastaajista. Noin kolmannes oli kummastakin kysymyksestä eri mieltä.

Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten näkemyksiä rikastumisesta. Vastaajista 43 prosenttia katsoi, että kaikki hyötyvät siitä, että jotkut rikastuvat, koska nämä sijoittavat rahojaan uusia työpaikkoja ja teknologiaa luovaan liiketoimintaan. Eri mieltä oli 42 prosenttia.

Verrattuna vuoden 2019 mittaukseen rikastumisen hyötyjiä epäili nyt hieman useampi.

Rikkaiden uhka jakaa kansalaisia

Lisäksi Eva kysyi, onko rikkaiden poliittinen valta uhka demokratialle. Vastaajista 45 prosenttia ei nähnyt rikkaiden vallassa uhkaa. Toista mieltä olevat 38 prosenttia allekirjoittivat väitteen, että kenenkään ei pitäisi antaa rikastua maassamme liikaa, koska rikkailla on liikaa poliittista valtaa ja he uhkaavat demokratiaa.

Jälkimmäistä näkemystä kannatettiin etenkin vasemmistoliiton, vihreiden ja SDP:n kannattajien keskuudessa. Oikeistopuolueiden, keskustan ja RKP:n kannattajat olivat toista mieltä.