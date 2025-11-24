Puolustusministeriö ei kerro tarkkaa ajankohtaa tapahtumille, mutta kertoo niiden sijoittuneen viimeisen kahden viikon ajalle.
Britannian laivaston sota-alus varjosti venäläistä sota-alusta ja tankkeria Britannian rannikon lähellä kellon ympäri jatkuneessa operaatiossa, kertoo Britannian puolustusministeriö tiedotteessa.
Brittialus HMS Severn seurasi venäläistä korvettia RFN Stoikia ja säiliöalus Jelnjaa näiden matkustaessa Englannin kanaalin läpi.
Stoiki on Venäjän Itämeren laivaston sota-alus. Jelnja on Suomessa Neuvostoliitolle rakennettu Mustanmeren laivastosta Itämeren laivastoon siirretty säiliöalus.
Puolustusministeriö ei kerro tarkkaan tapahtumien ajankohtaa, mutta kertoo niiden sijoittuneen viimeisen kahden viikon ajalle.