Matilda Wirtavuori paljastaa, millä perustein historiallinen titteli hänelle annettiin

Miss Universum -kilpailun finaali kamppailtiin Meksikossa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa. Suomea kilpailussa edustanut Miss Suomi Matilda Wirtavuori sijoittui finaalissa 30 parhaan kilpailijan joukkoon.

Vaikkei Wirtavuorta kruunattu Miss Universumiksi, lähtee hän silti Meksikosta voittajana kotiin. Wirtavuori kruunattiin nimittäin Euroopan Miss Universumiksi, ja hän kantaa nyt Miss Universe Europe and Middle East -titteliä. Kyseessä on historian ensimmäinen kerta, kun kyseinen titteli jaettiin. Kilpailijoiden joukosta valittiin yhteensä neljä maanosatittelin voittajaa.

Wirtavuori kuvailee MTV Uutisille finaalin jälkeisen tunnelmansa olevan todella hyvä.

– Sain historian ensimmäisen Miss Universe Europe and Middle East -tittelin. Tämä on työtitteli, eli Miss Universum -organisaation omistava JKN Global Group on nyt työnantajani, Wirtavuori valottaa.

– Neljä maanosavoittajaa valittiin, ja me alamme nyt tehdä töitä ja kiertää maailmaa organisaation kanssa. He olivat katsoneet, että olimme tehneet kilpailun aikana niin hyvin töitä ja että meillä on niin hyvä sydän, että he haluavat tehdä kanssamme töitä, hän jatkaa.

Wirtavuori toteaa, että nyt työnteko vasta alkaa, kun hän ja muut maanosavoittajat lähtevät kiertueille.

– Minulla ei ole täysin tarkkaa tietoa siitä, mitä tämä tulee pitämään sisällään. Minä kierrän todennäköisesti Eurooppaa ja porukalla kierrämme mahdollisesti muitakin maanosia, hän sanoo.

Wirtavuorella oli näkyvä rooli Miss Universum -finaalissa, kun hänet nähtiin show'n avaustanssinumeron päätanssijajoukossa. Wirtavuori sanoo avaustanssinumeron menneen nappiin ja kertoo yleisöstä kantautuneiden hurrausten saaneen hänet miltei kyyneliin kesken tanssin.

Kun Wirtavuori kuuli sijoittuneensa 30 parhaan joukkoon, valtasi hänet helpotus.

– Nyt, kun oli niin paljon hehkutusta ja suosiota, oli minulle tullut myös aika kovat paineet sijoittumisesta. Olin helpottunut ja onnellinen, että toin Suomelle sen sijoituksen, jonka eteen olin tehnyt pitkään töitä.

Wirtavuori paljastaa, että finaalin jälkeen ennen maanosatittelien voittajien julkistamista moni kilpasisko tuli sanomaan hänelle, että hän oli ollut heidän Miss Universuminsa. Moni myös harmitteli, ettei Wirtavuori päässyt kilpailussa vielä pidemmälle.

– Semmoinen palaute tuntuu todella kivalta, koska olemme olleet täällä yhdessä näiden kilpailijoiden kanssa kolme viikkoa ja he tuntevat parhaiten kaikki kisaajat, hän sanoo.

– Myös yksi tuomari tuli sanomaan, että minä olin hänen Miss Universuminsa, hän jatkaa.

Miss Universum -kokemus oli Wirtavuorelle ikimuistoinen. Sen rankkuutta ei kuitenkaan käy kieltäminen.