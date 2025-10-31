



Tällainen on Miss Suomi Sarah Dzafcen Universumin kansallisasu – kisamatkalle mukaan 68 eri asua ja neljä kiloa koruja

Julkaistu 53 minuuttia sitten Katja Lintunen katja.lintunen@mtv.fi Sara Dzafce edustaa Suomea Miss Universum -kisoissa. Miss Suomi Sarah Dzafce lähtee Universum-kilpailuihin Thaimaahaan huomenna lauantaina 1. marraskuuta. Mukaan missille lähtee 68 tarkkaan suunniteltua asua.





Sarah Dzafce on hallitseva Miss Suomi. Miss Suomi

Miss Suomi -organisaation tiedotteessa kerrotaan, että Dzafce tuo Miss Universum -lavalle suomalaisen luonnon ja sisäisen voiman tarinan.

Hänen National Costume -kierroksen asu on nimeltään Goddess of the Living Roots / Elävien juurien jumalatar ja se on kunnianosoitus suomalaisuudelle ja luonnon rauhanomaiselle voimakkuudelle.

National Costume eli kansallisasu on kokonaan suomalainen käsityön taidonnäyte, joka on suunniteltu ja valmistettu Suomessa.

Kruunu, asusteet ja korut: Vuonelo Finland, Eija Kokko. Puku: Ateljé Iina, Iina NaumanenMiss Suomi

Tiedotteessa kerrotaan, että puvun valkoinen väri kuvastaa metsien usvaa ja pohjoisen lumisia maisemia. Kultaiset yksityiskohdat symboloivat eläviä juuria ja elämän jatkuvuutta, ja kruunua muistuttavat sarvet edustavat muinaisten metsien viisautta ja luonnon voimaa.

– Goddess of the Living Roots -puku kuvastaa Suomea ja minua itseäni, rauhaa, luontoa ja sisäistä vahvuutta. Tämä asu kertoo, että todellinen kauneus kasvaa syvistä juurista. Puku muistuttaa, että todellinen vahvuus kasvaa juurista, jotka pitävät meidät yhteydessä toisiimme ja luontoon. Puku on sekä myyttinen että moderni, kunnianosoitus suomalaiselle sielunmaisemalle ja universaalille toivon ja rauhan sanomalle, Dzafce kertoo tiedotteessa.

Jokainen Miss Universum -kilpailija saa organisaatiolta vaateoppaan, jossa määritellään eri tilaisuuksissa tarvittavat asut.Miss Suomi

Pakkauslistaan sisältyy lavapukujen lisäksi muun muassa:

10 iltapukua, 15 cocktail- ja juhla-asua, 12 illallisvaatetta, 6 jakkupukua, 15 päiväasua, 8 harjoitusasua ja 8 uima-asua. Preliminaryn ja finaalin iltapuvut paljastetaan vasta lavalla.

Miss Suomella on mukana Universumeissa lukuisia eri asuvaihtoehtoja.Miss Suomi

Miss Suomelle lähtee mukaan muun muassa neljä kiloa pelkästään koruja täydentämään eri asukokonaisuuksia. Tiedotteen mukaan asuja on hankittu sekä Suomesta että Kosovosta, hänen kahden kulttuurinsa juuria kunnioittaen.

Miss Universum -finaali on 21. marraskuuta.Miss Suomi