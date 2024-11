Matilda Wirtavuorella näkyvä rooli Miss Universum -finaalissa – meksikolaistiimin jäsenet hämmästyivät Miss Suomen taidoista

Miss Suomi Matilda Wirtavuori on parhaillaan Meksikossa Miss Universum -kilpailussa, jonka finaali on Suomen aikaa tulevana yönä. Aiemmin tällä viikolla missikandidaateilla oli esikarsinta, jonka aikana Wirtavuori sai erikoispalkinnon.

View this post on Instagram

Tuomaristohaastattelu on tärkeässä osassa Miss Universum -kilpailussa, ja se oli pari päivää ennen esikarsintaa. Wirtavuori on tyytyväinen omaan suoritukseensa.

– Se meni todella hyvin. Toki siinä oli aika lyhkäinen aika, 2,5 minuuttia per tuomari. Tuomareita oli muistaakseni 11. Täällä oli samanlainen formaatti kuin Miss Suomi -kisassa on ollut pari vuotta eli kahdenkeskinen keskustelu tuomarin kanssa. Tykkäsin tästä formaatista, kun oli enemmän keskustelua.

– Siinä on aluksi avaustanssinumero, missä minä olen päätanssijajoukossa, mihin valittiin 12 tanssijaa. Päätanssijaryhmässä on pääosin muuten lattareita, niin he ovat innoissaan, että suomalainen on siellä tanssimassa. Erään treenipäivän jälkeen meksikolaisen tiimin jäsenet, vanhemmat miehet, tulivat varmistamaan, olenko Suomesta ja kyselivät, miten tanssin kuin lattarit.