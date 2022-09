Miss Suomi -finalistit poseeraavat sensuelleissa uimapukukuvissa – yksi heistä saa viikonloppuna kisan kirkkaimman kruunun

Miss Suomi 2022 -kilpailu huipentuu lauantaina järjestettävään finaaliin, jossa yksi kruunataan voittajaksi.

Tänä vuonna missikisaajat eivät poseeranneet aikaisemmilta vuosilta tutuissa alusvaatekuvissa. Sen sijaan he heittäytyivät uimapukukuvauksiin. Missiemona tunnettu Sunneva Sjögren perustelee muutosta sillä, etteivät alusuvaatekuvat kuulu enää nykypäivän kilpailuun.

Sjögren kertoo, miksi missit esiintyvät yhä uimapuvuissa, vaikka alusvaatekuvat jätettiin unholaan.

– Jokainen kilpailija harjoittelee koulutuspolun alusta saakka tähtäimenään kansainvälinen menestys Miss Universum -kilpailussa. Missimaailmassa uimapukukilpailua varten tulee harjoitella lajille tyypillinen esiintymistapa. Nämä valmiudet on oltava jokaisella kilpailijalla siltä varalta, että voitto osuu kohdalle, Sunneva kertoo.

Kilpalun finalistit kertoivat, mitä uimapukukuvissa esiintyminen merkitsee heille.

Adelaide Botty van den Bruele, 26 , Sonkajärvi

– Bikinikuvaukset merkitsevät minulle sitä, että on sinut itsensä kanssa. Kuvaukset ovat voimaannuttava kokemus ja lisäävät itsevarmuutta. Jokainen keho, oli se minkä näköinen tai kokoinen tahansa, on kaunis. Kun hyväksyy itsensä sellaisena kuin on, se myös näkyy ulospäin. Itsevarmuus on kaunista ja erilaisuus on rikkautta. Annetaan kaikille mahdollisuus rakastua omaan kehoonsa ja voimaantua bikinikuvausten myötä!

Sheila Da Costa, 27, Tampere

– Kannan itseäni ylpeästi ja arvokkaasti missä tahansa asussa. Haluan kannustaa myös muita rakastamaan itseään juuri sellaisenaan kun on.

Iida Hynnilä, 26, Tampere

– Minulle bikinikuvaukset merkitsevät mahdollisuutta tuoda esiin omaa naiseutta. Bikinikuvia voi olla monenlaisia ja parhaimmillaan ne ovat hyvin elegantteja, tyylikkäitä ja arvokkaita. Kuvaukset voivat olla kokemuksena voimaannuttava, ainakin itselleni ne olivat sitä kiertueella. Sain itsestäni kauniin kuvan, jossa omat parhaat puoleni tulevat hyvin esiin. Bikinikuvissa onnistuminen ei edellytä tietynlaista vartaloa, vaan sitä, että on sinut itsensä kanssa ja tietää omat hyvät puolensa.

Oona Komi, 23, Vantaa

– Bikinikuvat merkitsevät minulle itsensä hyväksymistä, naiseutta ja vapautta. Ne ovat voimaantumista ja itsensä hyväksymistä kaikkine pienine epätäydellisyyksineen. Nuorempana kamppailin kehon muutoksien kanssa. Vuodet opettivat, että sillä ei ole mitään merkitystä mitä muut ajattelevat susta. Ja toiseksi, meidän jokaisen keho muuttuu koko ajan ja se on enemmän kuin normaalia. Bikinikuvaukset merkistevätkin minulle juuri tämän hetken kehon ja olon hyväksymistä. Meistä jokaisella tulee olla vapaus ja rauha olla missä vain vaatteissa.

Nana Partanen, 23, Helsinki

– Bikinikuvaukset edustavat minulle rohkeutta ja rakkautta omaa kehoa kohtaan. Haluan näyttää, että mikään vaatetus ei alenna ammattitaitoasi tai arvoasi ihmisenä. Kannustan juuri sinua olemaan ylpeä omasta kehostasi.

Henniina Määttä, 20, Oulu

– Bikinikuvaukset merkitsevät minulle rohkeutta ja itsevarmuutta. Rakastan kehoani ja kannan sitä ylpeydellä välittämättä siitä, mitä minulla on päällä. Mielestäni jokainen vartalo on upea juuri sellaisena kun se on eikä kenenkään tarvitse mahtua tiettyyn muottiin.

Emilia Vuopala, 24, Kirkkonummi

– Minulle bikinikuvat merkitsevät rohkeutta. Rohkeutta olla oma itsensä, sinut oman vartalonsa kanssa ja kantaa itsensä ylpeydellä. Nämä kuvaukset ovat minulle myös suuri henkilökohtainen saavutus, ja olen iloinen, että olen saanut olla mukana näissä.

Melike Karakaya, 26, Vantaa

– Koen, että bikinikuvat ovat voimaannuttavia. Meillä jokaisella on keho ja jokainen keho on erilainen. Jokainen keho on kaunis ja sitä ei tarvitse hävetä tai piilotella. Olen käynyt itse pitkän tien itseni hyväksymiseen tällaisena kuin olen. Koin seksististä vihapuhetta nuorena, sillä murrosikäni tuli muita tyttöjä hitaammin koulussa. Päätin kuitenkin, että en voi odottaa yhteiskunnan hyväksyvän minua, ellen hyväksy itseäni. Kehopositiivisuuden, itserakkauden ja itsensä hyväksymisen täytyy tulla sisältä. Bikinikuvat merkitsevät minulle ennen kaikkea rohkeutta. Rohkeutta itsensä hyväksymiseen juuri sellaisena kuin on. Voit olla vakuuttava ja ammattitaitoinen bikineissä tai business casualissa.

Sandra Fernandes, 23, Helsinki

– Bikinikuvat merkitsevät minulle vapautta, itsevarmuutta sekä rohkeutta hyväksyä itseni sellaisena kuin olen.

Petra Hämäläinen, 26, Savonlinna

– Bikineissä oleminen korostaa naisellisuuttani, itsevarmuutta ja vahvuutta olla minä. Olen kärsinyt nuorempana syömishäiriöistä, koska pitkänä ja kropaltani urheilullisena naisena tavoittelin kansainvälisillä mallimarkkinoilla vaadittavia äärimmäisen kapeita mittoja. Nykyään olen päättynyt etten enää ikinä tingi terveydestäni vaan haluan tuoda ilmi, että terveys ja hyvinvointi on kaikkein kauneinta. Kauneutta on ehdottomasti myös se kuinka kannat itsesi, sillä epävarmuus ja huono ryhti vievät paljon omaa säteilyä pois. Bikinikuvissa on mielestäni tärkeää laadukkuus, tyylikkyys ja hyvän fiiliksen välittäminen sekä ammattitaitoinen valokuvaaja.