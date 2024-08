Miss Suomi -finalistit poseeraavat bikinikuvissa – yhden finalistin kohdalla tehtiin poikkeus

Miss Suomi -finalistit julkistettiin viime viikolla ja nyt kaunottaret ovat parhaillaan missikiertueella ympäri Suomen. Miss Suomi -finaali on 14. syyskuuta Järvenpäässä Aino Areenalla.

Missiorganisaation tiedotteessa kerrotaan, että missifinalisti Emilia Kamulan arvioihin ei kuulu esiintyä julkisesti bikinikuvissa, joten kuvaus toteutettiin hänen arvojensa mukaisesti.

– Hienoa, että minulle tarjottiin mahdollisuus, ettei minun tarvinnut poseerata bikinikuvassa ja voin osallistua silti Miss Suomi -kilpailuun. Hienoa, että tänä päivänä otetaan huomioon kilpailijoiden arvot. Koen, että yksityisyyden raja menee minulla bikinikuvissa, Kamula sanoo tiedotteessa.

Roosa Tuominen: Minulla on syntymästä asti ollut paha atooppinen ihottuma, joka on vaikuttanut siihen, miten näen itseni. Vanhempana ymmärsin, että erilaisuus ei ole huono asia ja että se on osa minua. Murrosiän alkaessa suhde omaan ulkonäköön oli todella kriittinen ja joka päivä löysi jotain mitä haluaisi muuttaa. Myös ulkonäön arvostelu koulussa vaikutti tähän. Olen aina ollut tosi pienikokoinen. Se oli alkuun haastavaa muun muassa jalkapallomaailmassa, sillä siellä taas piti olla vahva ja lihaksikas. Opin kuitenkin löytämään muita vahvuuksia ja lopulta menestyin juuri tällaisena kuin olen! Ammattiurheilijan elämäntavat ovat jääneet, vaikka urheilu-ura päättyikin. Ja mielestäni tärkeintä onkin olla onnellinen ja voida hyvin omassa kehossa. Suhde omaan kehonkuvaan ja ulkonäköön on muuttunut vuosien varrella. Tänä päivänä olen tyytyväinen itseeni. Olen tehnyt paljon myös töitä sen eteen, esimerkiksi kauniilla ajatuksilla ja minäpuheella! Myös yksi merkittävä tekijä on ollut se, että ympärilläni on ihmisiä jotka rakastavat minua juuri tällaisena kuin olen! Kihlattuni esimerkiksi kehuu minua joka päivä ja on saanut minutkin rakastamaan itseäni juuri tällaisena kuin olen!

Miisa Lappalainen: Nykyään suhde omaan ulkonäköön ja kehonkuvaan on positiivisempi. Taustalla on kuitenkin pitkä taistelu vakavan syömishäiriön kanssa sekä urheilu-ura ulkonäköön vahvasti kohdistuvan lajin parissa. Kehonkuva vääristyi täysin ja tämä on tietysti jättänyt jäljen. Teen edelleen töitä, jotta huonoina päivinä ajatukset eivät karkaa syömishäiriön puolelle. Olen valmentajana kokenut tärkeäksi vaikuttaa toiminnallani positiivisesti nuorten itsetuntoon ja nimenomaan myös näyttää omalla esimerkillä kuinka tärkeää on arvostaa itseään.

Amanda Hakalax: Lapsena suhtauduin kehooni usein kriittisesti. Muistan, kuinka vertasin itseäni muihin ja toivoin, että olisin erinäköinen. Kehoni ei tuntunut silloin sellaiselta, jonka halusin itselleni. Nyt kun katson itseäni aikuisena, alan ymmärtämään, kuinka väärässä olin. Olen oppinut arvostamaan itseäni ja sitä mitä olen. Tämä ymmärrys on kasvanut ja kasvaa edelleen hitaasti, mutta se on muuttanut tapaani katsoa itseäni. En väitä, että suhde kehooni olisi vieläkään paras mahdollinen. On edelleen asioita, joita toivoisin olevan eri tavalla. Haluan tulevaisuudessa olla terveempi, vahvempi, energisempi – pyrin kuitenkin tekemään muutoksia päivittäisessä elämässä, jotta pääsen tähän tavoitteeseen. Muutokset, joita tavoittelen, perustuvat rakkauteen itseäni kohtaan, eivät puutteiden korjaamiseen. Se, että haluan muokata kehoani terveellisempään suuntaan, on osoitus siitä, että arvostan itseäni ja haluan parasta itselleni. Tämä on myös merkki siitä, että alan hyväksymään itseni ja kehoni osana minua. Tiedostan, että kehoni on arvokas juuri sellaisena kuin se on.

Emilia Kamula: Koen suhtautuvani itseeni ja kehoni lempeämmin iän myötä. Toki minulla on huonoja päiviä, mutta pyrin aina huonon päivän tullessa miettimään myös mistä tykkään kehossani. Se helpottaa. Olen myös kiitollinen itselleni siitä, että olen treenannut kehoni vahvaksi. Rakastan sitä fiilistä, kun jaksan vetää leukoja tai juosta nopeasti. Se myös motivoi urheilemaan ja syömään terveellisesti, koska haluan elää pitkän elämän ja jaksaa vanhanakin.

Tiia Aalto: Vuosien varrella olen oppinut rakastamaan kehoani syvemmin. On uskomatonta, mihin kaikkeen kehoni kykenee ja mitä kaikkea se mahdollistaa minulle. Tanssijana kehoni on arvokkain työkaluni ja siksi haluan vaalia sitä huolella. Tarjoan itselleni ravinteikasta ruokaa, säännöllistä liikuntaa, mutta myös lepoa. Olen oivaltanut, että kun voin hyvin sisältä päin ja keskityn kehoni mahdollisuuksiin, itsekriittisyys hälvenee ja omaa kehoa on helpompi rakastaa.

Meri Turunen: Nuorempana minulla oli ulkonäöstä joitain epävarmuuksia. MS-tautiin sairastumisen myötä vartaloa alkoi kuitenkin ajattelemaan eri näkökulmasta. Sairaalassa päätin, että nyt riittää kaikki kriittisyys vartalon ulkonäköä kohtaan ja tärkeintä on se, että pystyy käyttämään kehoani. Mie urheilen pitääkseni vartalon vetreänä ja mulla liikunta auttaa pitämään säryt poissa. Kun mie ajattelen upeaa ihmistä, niin mulla ei tule mieleen vain yksi tietyn näköinen ihminen, vaan monta hyvin erinäköistä ihmistä, jotka loistavat hyvää energiaa ympärilleen ja kohtelevat toisia ihmisiä kauniisti.

Viivi Nguyen: Olen aina suhtautunut omaan ulkonäköön ja kehoon aika neutraalisti. En ole ikinä pitänyt itseäni mitenkään erityisen upeana, mutta en myöskään ole ollut tyytymätön omaan ulkonäkööni. Nuoruudessani oli aika, jolloin ajattelin olevani kauniimpi sinisillä silmillä ja lainehtivalla blondilla tukalla. Olen kuitenkin ollut eniten epävarma pituudestani, olen nuoresta asti ollut tosi pitkä ja aina se porukan pisin. Seisoin vähän polvet koukussa ja nojasin toiselle jalalle, jotta näyttäisin lyhyemmältä. Iän myötä olen tajunnut, miten hölmöä se on ja opin rakastamaan sitä miltä näytän, rakastan sitä miten kaksi eri etnisyyttä yhdistyy ulkonäössäni enkä muuttaisi mitään.

Matilda Wirtavuori: Ei ole itsestäänselvää, että voin poseerata itsevarmana bikineissä koko Suomelle. Nuoruudessa sairastamani syömishäiriö sai minut häpeämään kehoani useaksi vuodeksi, ja olenkin tehnyt suuren henkisen työn itsetuntoni kohottamiseksi. Tänä päivänä suhteeni kehooni on arvostava, rakastava ja hyvinvointiin keskittyvä. Olen löytänyt tasapainon ja henkisen rauhan, joiden ansioista voin olla ylpeä kehostani ja siitä, mihin se pystyy. Haluan olla esimerkkinä siitä, että syömishäiriöstä on mahdollista toipua ja terve kehosuhde on mahdollista palauttaa.

Francesca Danielsson: Liikunta on aina ollut tärkeä osa elämääni, mutta teini-ikäisenä treenasin liikaa ja kehoni rasittui. Olin niin keskittynyt syömään terveellisesti ja treenaamaan intensiivisesti, että selkäni lopulta petti ja ymmärsin, kuinka uupunut kroppani oli. On tärkeää olla vahva, mutta lepo ja tasapaino ovat yhtä tärkeitä. Ajan myötä olen oppinut, kuinka tärkeää on kohdella kehoani armollisesti. Tänään voin hyvin ja olen sinut kehoni ja ulkonäköni kanssa. Olen kiitollinen kaikesta, mitä on tapahtunut, koska se on auttanut minua kasvamaan ja tulemaan sellaiseksi kuin olen tänään.

Nelli Auriola: Läpi elämäni suhde ulkonäkööni on ollut vuoristorata. Näin pitkään ulkonäössäni vain virheitä, mutta vuosien varrella olen oppinut armollisuutta itseäni kohtaan. Olisi myös ajattelematonta sanoa, ettei ulkonäköni täyttäisi joitain ulkoisen kauneuden standardeja, ja olenkin oppinut olemaan ylpeä esimerkiksi pituudestani, paksuista hiuksistani ja äidiltäni saadusta hymykuopasta. Minulla on myös nyt terveempi olo kehossani kuin koskaan. Halusin olla Miss Suomi -kilpailua varten elämäni kunnossa, henkisesti ja fyysisesti, ja viime vuonna aloittamani elämäntaparemontin ohessa minulta on pudonnut painoa 10 kiloa. En ole ikinä teettänyt mitään pieniäkään kauneustoimenpiteitä ja haluan pitää sen niin. Minulla on ystäviä, joita pistoshoidot ja mesolangat pukevat kauniisti, enkä väheksy sitä ollenkaan. Kuitenkin, se kuinka valtavan pyörremyrskyn itse olen käynyt vallitsevan täydellisyyden tavoittelun takia, on syy miksi en ikinä haluaisi itse aiheuttaa luonnottomia ulkonäköpaineita kenellekään ja haluankin olla täysin luonnollinen Miss Suomi. Elämä todella on lahja ja haluan että jokainen eletty vuosi näkyy minussa.