Lola Odusoga ei suostu parisuhteeseen, jossa molemmat osapuolet eivät ole vähintään yhtä hyviä keskustelijoita.

Media-alan monitoiminaisena tunnetulla Lola Odusogalla, 48, on tinkimätön ehto kumppanille, jonka kanssa hän on suhteessa.

– Mikäli minut parisuhteessa näkee, silloin toisen osapuolen täytyy olla ainoastaan sellainen, joka on vähintään yhtä hyvä itsereflektoija, osaa syvimmätkin keskustelut ja puhua siitä ja tästä tuntikaupalla. Minkäänlaiseen muuhun suhteeseen minua ei kyllä saa.

– Eli, jos minut suhteessa näkee, tietää, mistä on kyse, Odusoga toteaa Huomenta Suomessa.

Odusoga kertoo olleensa joskus pitkässä suhteessa, missä ei osattu juurikaan kertoa omista tunteista ilman alkoholia tai toisen aloitetta.