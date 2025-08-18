Tässä ovat Miss Suomi -finalistit

Miss Suomi -finalistit julkaistiin maanantaina 18. elokuuta.

Miss Suomi -finalistit julkistettiin maanantaina 18. elokuuta Valo-hotellissa Helsingissä. Uusi Miss Suomi ja perintöprinsessat valitaan finaaligaalassa, joka järjestetään Espoossa Hybridiareena Hypessä 6. syyskuuta.

Gaalan juontavat Cristal Snow, Saija Tuupanen ja Mikael Konttinen. Hallitseva Miss Suomi on vielä hetken aikaa Matilda Wirtavuori.

Tutustu Miss Suomi -kisaajiin:

1. Janette Keski-Jyrä, 27, Tampere

Janette Keski-JyräMiss Suomi

Olen kasvanut pohjalaisella sisulla varustetussa yrittäjäperheessä. Aloitin työt yrityksessämme jo 15-vuotiaana. Päätoimiala on kauneudenhoito ala. Tämän parissa olen työskennellyt jo yli 10 vuotta. Se on opettaneet minulle sinnikkyyttä, tarkkuutta ja täsmällisyyttä. Yrityksemme alta löytyy myös autokauppa ja kiinteistöbisnestä, joten minulla on monipuolinen näkemys yrittäjyydestä.

Minulle on jo pienenä diagnosoitu ADD ja asberger, jotka ovat opettaneet näkemään maailmaa hieman eri tavalla ja tuntemaan asiat syvästi. Niiden tuomat haasteet ovat pakottanet minua reflektoimaan, kehittämään tunneälyä ja rakentamaan vahvan itsetuntemuksen – askel kerrallaan. Minulle on tärkeää tuoda esiin inhimillisyyttä ja aitoutta, uskon, että nämä arvot yhdistävät meitä ja lisäävät ymmärrystä ja hyväksyntää yhteiskuntaamme.

Miss Suomena haluan näyttää, että rohkeutta on uskaltaa olla aidosti sellainen kuin on – ilman filtteriä.

2. Eveliina Liimatta, 30, Espoo

Eveliina LiimattaMiss Suomi

Olen monipuolinen ja päämäärätietoinen yrittäjä, luova taiteilijasielu, suomalainen maalaisneito ja moderni kansainvälinen nainen kotoisin Pohjois-Karjalan, Joensuun, maaseudulta.

Elän rakkaudella ja intohimolla ja olen kääntänyt haasteeni epävarmuuksista ja syömishäiriöistä voimaantumiseni jälkeen voimavaroikseni, vahvuudekseni, sekä syväksi merkitykseksi elämässäni toimia tukena sitä tarvitseville ja nostattaa kaikenikäisiä naisia.

Haluan näyttää omalla tarinallani ja esimerkilläni kuinka tahdonvoimalla, sydämellä ja rakkaudella on mahdollista tavoittaa omat unelmansa lähtökohdista huolimatta, valita rakkauden pelon sijasta, sekä tähtäämäällä vaikuttamaan positiivisesti toisiimme, yhteisöllisyyteen ja muutoksiin kohti hyvää.

Olen tehnyt monia vuosia töitä sen eteen, että olisin Miss Suomi 2025 ja että pääsisin edustamaan suomalaisia arvoja ja omaa maatani ylpeästi kansainvälisillä lavoilla

Miss Suomeus on ollut suuri unelmani lapsuudesta asti ja uskon että elämäni on johdattanut minut läpi suurten ilojen ja haasteiden kautta tänne tarkoituksella.

3. Julianna Kauhaniemi, 22, Vantaa

Julianna KauhaniemiMiss Suomi

Mä olen lähtöisin perheestä, jossa mulla vanhempana oli vain vahva äiti. Hän on opettanut minulle työnteon, ystävällisyyden ja kiitollisuuden tärkeyden jokaisessa askeleessa elämässä. Hän on näyttänyt, mihin kaikkeen ihminen pystyy, jos ei rajoita itseään ja unelmiaan haasteista huolimatta. Olen äitini tytär, ja ylpeä siitä.

Elämäni aikana olen saanut lentää vapaana kuin taivaan lintu. 17 vuoden kokemus tanssista, teatterista ja musiikista on opettanut minulle esiintymistä, itsetuntemusta ja puhetaitoja.

Lentäjähaave johdatti minut lentokentän turvatarkastajaksi, missä olen oppinut paineensietoa, tarkkuutta ja ihmisten kohtaamista. Lukihäiriöstä huolimatta pääsin Aalto-yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikkaa, mikä on kasvattanut kärsivällisyyttäni, armollisuuttani itseäni kohtaan sekä ongelmanratkaisutaitojani.

Nyt olen syöksynyt täydellä sydämellä missimaailmaan. Misseys minun silmissäni yhdistää kaiken, mitä olen elämäni aikana oppinut - esiintymisen charmin, tekniikan täsmällisyyden ja sydämen lämmön.

Miss Suomena loistaisin aidosti ja itsevarmasti omaa sisäistä valoani, kaikkine kokemuksineni ja kauneuksineni, pitäen äitini antamat opit matkassani mukana. Lento suuntani Miss Suomena olisi vaalia Suomelle suotua näkyvyyttä kansainvälisiltä lavoilta ja palauttaa 50 vuoden jälkeen universumin kirkkain kruunu kotiin.

4. Ella Virto, 29, Helsinki

Ella VirtoMiss Suomi

Menestystä Miss Suomi -kisoissa ei tullut minulle viisi vuotta sitten, ja siitä lähtien fokus ja päämäärä on ollut selkeä, tulen vielä takaisin! Välivuosina kansainvälisten ja kotimaisten kisakokemuksien kautta tuli myös menestystä, mm. Miss Helsinki New Era 2022 -titteli. Nyt on aika osoittaa kasvuni, koen itseni valmiimmaksi kuin koskaan vastaanottamaan Miss Suomen tuomat vastuut ja velvollisuudet.

Jokaisen polku unelmiin on erilainen, mutta yhtä tärkeä ja arvokas. Oma matkani itsevarmuuteen on vaatinut paljon rohkeutta ja hyppyjä tuntemattomaan, kuten muutto yksin Joutsenoon lukion jälkeen tai saunominen Miss Universe -voittajan kanssa. Miss Universe -kilpailuun on elämässäni myös toinen linkki: Viimeisin suomalainen Miss Universe -voittaja Anne Pohtamo on valmistunut samasta koulusta, jonka olen itse käynyt ja missä nykyään toimin opettajana.

Läpi lapsuuden aikuisuuteen asti olen saanut kokea yksinäisyyttä. Se tunne, että sinua ei haluta ryhmässä mukaan, on musertava. Olen kulkenut pitkän tien ylä- ja alamäkineen pisteeseen, että annan ääneni samassa tilanteessa oleville nuorille nyt ja vielä vahvemmin kisassa menestymisen kautta. Unelmani kuuluvat kanssani isoille lavoille niin Suomessa kuin ulkomailla, ja sinne olen kovaa vauhtia matkalla.

Kokemukseni ja oman tarinani kautta olen vakuuttunut, että ääneni kantaa hyvien asioiden puolesta. Miss Suomena en olisi enää pelkästään luokkahuoneessa nuoriin vaikuttava opettaja, vaan kauniisti itsevarma, moderni nainen.

5. Sarah Dzafce, 22, Helsinki

Sarah DzafceMiss Suomi

Kun kasvaa kahden erilaisen maailman välissä, suomalaisen rehellisyyden ja Kosovon vuoristokylien yhteisöllisyyden, oppii näkemään elämän monesta kulmasta. Minulle se on ollut suurin rikkaus ja syy siihen, miksi haluan kohdata ihmisiä avoimesti ja ymmärtäen heidän tarinaansa.

Olen kasvanut Kuopiossa, missä opin pienen kaupungin läheisyyden ja yhteisöllisyyden merkityksen, mutta nykyään asun Helsingissä ja tavoittelen unelmiani isolla lavalla. Työskentelin jo teini-ikäisenä perheemme ravintolassa ja nousin myöhemmin johtotehtäviin. Se opetti, että vastuu ei pelota, jos sen kantaa sydämellä, ja että tiimityö syntyy luottamuksesta.

Miss Suomi on minulle mahdollisuus edustaa maatani ylpeydellä, jatkaa kilpailun arvokasta perintöä ja viedä sen tarinaa kansainvälisille lavoille. Haluan näyttää, että määrätietoisuus, sydämellisyys ja rohkeus voivat muuttaa paitsi omaa elämää myös antaa muille toivoa ja inspiraatiota.

Tavoitteeni on voittaa Miss Universum 2025, ei vain itseni vuoksi, vaan jotta voisin olla ääni ja esikuva kaikille, jotka uskaltavat unelmoida isosti ja tehdä unelmista totta.

6. Nelli Mattila, 25

Nelli MattilaMiss Suomi

Olen pienen Pyhtään kunnan kasvattama, nykyinen kotkalainen, ja vaikka olen pieneltä paikkakunnalta, on minulla silti suuri sydän ja utelias katse maailmaan. Matkani on kulkenut ujosta ja epävarmasta tytöstä rohkeaksi ja elämäniloiseksi naiseksi.

Luovuus on kulkenut mukanani lapsuudesta asti. Vaarini kanssa rakennettu nukketeatteri oli ensimmäinen paikka, jossa sain vapaasti ilmaista itseäni. Se sytytti kipinän, joka näkyy yhä esiintymisessä, työssä ja ihmisten kohtaamisessa. Joukkuevoimistelu on opettanut tiimityötä ja läsnäoloa, ja hymyni on usein sanottu tuovan lämpöä ja turvaa ympärille.

Nuoruudessani kohtaamat haasteet, kuten ulkopuolisuuden tunne ja mielen hyvinvoinnin vaikeudet, eivät pysäyttäneet minua, vaan muovasivat minusta entistä vahvemman ja määrätietoisemman. Terapian, läheisten tuen ja oman päättäväisyyteni ansiosta opin kääntämään koetut vaikeudet voimavaraksi, joka auttaa minua kohtaamaan elämän haasteet pelottomasti ja luottamaan itseeni kaikissa tilanteissa.

Haluan muistuttaa, ettei täydellisyys määritä arvoa, vaan aitous ja rohkeus toimia epävarmuudesta huolimatta. Miss Suomi -matka on minulle mahdollisuus näyttää, että lähtökohdista riippumatta jokainen voi tavoitella unelmiaan, löytää toivon ja kokea olevansa tärkeä osa tätä maailmaa

7. Mariangel Velasquez, 26

Mariangel VelasquezMiss Suomi

Lapsuuteni ei ollut helppo. Kasvoin yhdessä maailman vaarallisimmista kaupungeista ja jouduin 10-vuotiaana ammuskeluun, jonka seurauksena sairastuin paniikki- ja ahdistuneisuushäiriöön. 13-vuotiaana elämäni muuttui täysin, kun muutin Suomeen isäni luokse.

Olen periksiantamattomuuden ja sisäisen voiman puolestapuhuja. Uskon vahvasti, että jokainen voi vaikuttaa oman elämänsä suuntaan ja olen itse elävä esimerkki siitä. 13 vuotta sitten en olisi osannut kuvitella, että minusta tulisi kauppatieteiden kandidaatti, osaisin 3 kieltä täydellisesti, työskentelisin unelma-alallani markkinoinnin ja viestinnän parissa ja eläisin elämää, jossa musiikki ja matkustaminen ovat vahvasti läsnä.

Minusta tulisi historian ensimmäinen Miss Suomi, joka yhdistää vahvat suomalaiset arvot latinalaiseen intohimoon ja tulisuuteen. Edustaisin monimuotoisuutta, vahvaa naiseutta sekä yhteisöllisyyttä. Olisin Miss Suomi, jonka sydän sykkii muiden auttamiselle ja joka haluaa toimia esikuvana kaikille, jotka kamppailevat vaikeuksien keskellä.

8. Tara Lehtonen, 23

Tara LehtonenMiss Suomi

Olen kotoisin Raumalta, mutta muutin Helsinkiin toteuttamaan unelmiani.

Nuorempana en olisi osannut kuvitella, että tavoittelen Suomen kirkkainta kruunua, esiinnyn lavoilla omana itsenäni ja näytän maailmalle, kuka todella olen.

Pienellä paikkakunnalla kasvaminen opetti, kuinka poikkeamat “normista” herättävät huomiota. Se rajoitti pitkään uskallustani olla oma itseni. Tuolloin urheilu oli iso osa elämääni.

Muutama vuosi sitten sain kuitenkin diagnoosin, joka pysäytti haaveeni kilpaurheilijan urasta. Olin pitkään hukassa, enkä tiennyt, mitä haluaisin tehdä, kunnes löysin uuden suunnan osallistumalla ensimmäiseen missikilpailuuni – ja voitin sen.

Se avasi minulle kokonaan uuden maailman.

Urheilun ja pienellä paikkakunnalla kasvamisen kautta opin määrätietoisuutta, päättäväisyyttä ja sitkeyttä – taitoja, jotka kantavat minua edelleen unelmieni tavoittelussa.

Miss Suomena olisin aidosti oma itseni, valmis käärimään hihat ja sellainen, jolle mikään ei ole liikaa pyydettäväksi. Haluan jättää jälkeni Suomeen sekä maailman lavoille. Tämä on minun unelmani, ja aion tehdä kaikkeni saavuttaakseni sen.

Fun fact: mun lemppariherkkua on juustot.

9. Katja Nilsson, 26

Katja NilssonMiss Suomi

Olen sisällöntuottaja ja podcast-juontaja. Olen syntynyt ja kasvanut maalla Urjalassa, mutta nykyään tamperelainen. Maalaisuus on jättänyt muhun pysyvän jäljen – arvostan aitoutta, yhteisöllisyyttä ja maanläheisiä arvoja. Rakastan kuitenkin myös esiintymistä ja tilanteisiin heittäytymistä.

Poikaystäväni huippupokeriura on vienyt mut maailman hienoimpiin kasinoihin ja oon saanut kokea sekä maalaiselämän että luksuksen ääripäät. Samalla oon saanut oppia läheisiltäni, jotka ovat kunnianhimoisia ja menestyneitä omilla aloillaan – se on vahvistanut myös mun uskoa omiin unelmiini.

Miss Suomi -kilpailu on ollut mulle haave ja nyt on oikea hetki kulkea sitä kohti. Ympärilläni on menestyneitä ja kunnianhimoisia ihmisiä ja se ympäristö on vahvistanut omaa päättäväisyyttäni ja uskoa siihen, että myös mun unelmat ovat saavutettavissa.

Tulen lavalle omana itsenäni – sydän edellä – ja haluan edustaa Suomea ylpeydellä ja lämmöllä. Ja hei! Mä oon se tyyppi joka on tehny korviksen reijät , eli mä en pelkää tarttua toimeen, kun jotain haluan! Sama asenne kulkee mukana nytkin, kun tavoittelen Miss Suomen kruunua.

Fun fact: Olen tehnyt hakaneulalla korvareiät itselleni teininä.

10. Sofia Stasevska, 23, Tampere

Sofia StasevskaMiss Suomi

Olen suomalais-ukrainalainen klassinen konserttipianisti, Pariisissa työskennellyt malli ja viittä kieltä hallitseva oikeustieteiden opiskelija Lontoon yliopistossa. Päädyin muodin ja kulttuurin pariin Pariisiin, kun käsivamma äkillisesti katkaisi pianourani – ja löysin uuden tarkoituksen oikeustieteistä: edistää oikeudenmukaisuutta ja vaikuttaa yhteiskunnallisesti.

Elämme juuri nyt haastavia aikoja, ja uskon, että Miss Suomen tehtävä on olla positiivinen valontuoja – ihminen, joka vaikuttaa Suomessa yhteiskunnallisesti hyväntekeväisyyden kautta ja rakentaa siltoja eri kulttuurien välille. Koulutukseni konserttipianistina on antanut minulle vahvan kulttuuritaustan ja uskon taiteen parantavaan ja yhdistävään voimaan. Taide antaa tukea tarvitseville kanavan ilmaista itseään silloin, kun sanat eivät enää riitä.

Näen Miss Suomen roolin mahdollisuutena olla Suomen kulttuurilähettiläs maailmalla – toimia hyväntekijänä, edustaa suomalaisia demokraattisia arvoja ja tuoda Suomelle kansainvälistä menestystä.

Fun fact: Olen aina ollut seikkailunhaluinen – kun olin viisi, hyppäsin tahallani isotätini mopon kyydistä pois kesken matkan.

Valokuvaaja: Nadi Hammouda

Meikki: Meri Leiviskä & Jere Sivonen

Hiukset: Isabella Kantola / Salon Doris & Leena Korja / Velvet Töölö

Korut: Sparkles.fi

Kuvauspaikka: Valo Hotel & Work