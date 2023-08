Miss Suomi -finalistit poseeraavat näyttävinä uimapukukuvissa

Suhde omaan vartaloon ja ulkonäköön : "Mä uskon, että kauneus on olotila, joka kumpuaa sisältäpäin. Olen hyvin kiitollinen terveelle sekä toimivalle keholleni. Entisenä ballerinana kehooni on kohdistunut paljon kritiikkiä. Nuorempana näin balettipiireissä paljon erilaisia suhtautumisia omaan kehoon sekä epätervettä suhtautumista kehonkuvaan. En pidä siis itsestäänselvyytenä tervettä liikkuvaa kehoa. Koen että olen sinut itseni kanssa ja arvostan omaa kehoani, rakastan liikuntaa ja teen kuntoni eteen myös paljon työtä! Liikunta (etenkin juokseminen) on minulle mielelle nollaavaa."

Suhde omaan vartaloon ja ulkonäköön: "Olen sinut vartaloni kanssa ja aina ollut. Koen, että olen hyvin tietoinen omasta kropasta ja pyrin treenaamaan sen haluamani näköiseksi. En koe paineita muilta. Vain minä voin saada kehoni näyttämään siltä kuin itse haluan. Olen kiitollinen ulkonäöstäni ja haluan olla siitä terveellisesti ylpeä. Minulle on kuitenkin vain yhdet kasvot luotu ja yksi vartalo, joten haluan myös kunnioittaa ja arvostaa sitä mitä minulla on. En ole täydellinen, mutta pyrin siihen että rakastan ulkonäköäni sellaisena kuin se on."

Suhde omaan vartaloon ja ulkonäköön: "Olen kipuillut ulkonäköni kanssa teinistä lähtien enemmän tai vähemmän. Olen perfektionisti luonteeltani ja olen pienestä pitäen haaveillut täydellisestä ulkonäöstä. Aikanaan laihdutin ajatellen, että sitten kun olen laiha, niin olen nätimpi. Järkytyin, että ei se minua sen tyytyväisemmäksi loppupeleissä tehnyt. Saliharrastus on parantanut minäkuvaani parempaan päin. On inspiroivaa haluta olla vahva ja tehdä hyvää keholleni antamalla sille tarpeeksi terveellistä ruokaa. Näen sen rakkautena itseäni kohtaan. En enää näe vaakalukua kauneuden mittarina ja useana aamuna voin todeta olevani tarpeeksi kaunis ihan sellaisenaan, treenikamoissa tai laittautumatta. Naisena on tottunut siihen, että ihmiset kommentoivat ulkonäköäni hyvinkin avoimesti. Jos olen vahvasti laitettu, se on liikaa ja jos en jaksa meikata en pidä huolta itsestäni. Loppupeleissä kauneus on katsojan silmissä ja minulle kaunein ihminen on se joka tuntee itsensä kauniisti itsevarmaksi ja nostaa muita. Olen opetellut hyväksymään itseni sellaisena kuin olen. Kun kaikkia ei voi mitenkään miellyttää, jatkuva ulkonäöstä murehtiminen ja stressaaminen on ihan turhaa ajan hukkaa."