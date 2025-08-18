Missifinalistit astelivat suoraan tv-lähetykseen – kertoivat, miksi olisivat paras Miss Suomi

2:08imgVideolla: Miss Suomi -finalistit esittäytyivät suorassa lähetyksessä
Julkaistu 18.08.2025 19:12
Toimittajan kuva
Alexia Tänav

alexia.tanav@mtv.fi

Miss Suomi -finalistit esittelivät itsensä suorassa tv-lähetyksessä.

Uudet Miss Suomi -finalistit julkistettiin maanantaina 18. elokuuta. Suomen kauneimman tittelistä kilpailee tänäkin vuonna 10 naista: Janette Keski-Jyrä, 27, Eveliina Liimatta, 30, Julianna Kauhaniemi, 22, Ella Virto, 29, Sarah Dzafce, 22, Nelli Mattila, 25, Mariangel Velasquez, 26, Tara Lehtonen, 23, Katja Nilsson, 26, ja Sofia Stasevska, 23.

Missifinalistit vierailivat maanantaina suorassa Viiden jälkeen -lähetyksessä. He esittelivät kukin vuorollaan itsensä ja kertoivat, miksi olisivat paras Miss Suomi. 

Katso yllä olevalta videolta, miten kymmenikkö suoriutui!

Uusi Miss Suomi ja perintöprinsessat kruunataan Espoon Hybridiareena Hypessä järjestettävässä finaaligaalassa 6. syyskuuta.

18:02imgKatso myös: Erikoishaastattelussa missiemo Sunneva Sjögren ja kaikki missifinalistit

Lue myös: Tässä ovat Miss Suomi -finalistit

Lisää aiheesta:

Matilda Wirtavuori on uusi Miss SuomiMiss Helsinki -finalistit heittäytyivät hehkeisiin sporttikuviin – joku heistä saa kirkkaimman kruununMiss Suomi -finalistit poseeraavat kuumissa bikinikuvissa – näin upeita he ovatMiss Suomi -finalistit joutuivat uutistenttiin – katso, miten kaunottaret pärjäsivät!Miss Suomi -finalistit julkistettiin – MTV Uutiset Live näytti tilaisuuden suoranaTässä ovat Miss Suomi 2018 -finalistit – tutustu kaunottariin
Miss SuomiSeurapiirit

Tuoreimmat aiheesta

Miss Suomi