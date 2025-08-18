Missifinalistit astelivat suoraan tv-lähetykseen – kertoivat, miksi olisivat paras Miss Suomi

Miss Suomi -finalistit esittelivät itsensä suorassa tv-lähetyksessä.

Uudet Miss Suomi -finalistit julkistettiin maanantaina 18. elokuuta. Suomen kauneimman tittelistä kilpailee tänäkin vuonna 10 naista: Janette Keski-Jyrä, 27, Eveliina Liimatta, 30, Julianna Kauhaniemi, 22, Ella Virto, 29, Sarah Dzafce, 22, Nelli Mattila, 25, Mariangel Velasquez, 26, Tara Lehtonen, 23, Katja Nilsson, 26, ja Sofia Stasevska, 23.

Missifinalistit vierailivat maanantaina suorassa Viiden jälkeen -lähetyksessä. He esittelivät kukin vuorollaan itsensä ja kertoivat, miksi olisivat paras Miss Suomi.

Katso yllä olevalta videolta, miten kymmenikkö suoriutui!

Uusi Miss Suomi ja perintöprinsessat kruunataan Espoon Hybridiareena Hypessä järjestettävässä finaaligaalassa 6. syyskuuta.

