Maajussille morsian -Silja löysi rinnalleen elämänsä naisen – kuvauksissa syntyneestä oivalluksesta alkoi tutkimusmatka, jonka myötä hän löysi itsensä

Ohjelman kuvausten aikana ja erityisesti niiden päätyttyä Atson toisen puolisoehdokkaan Siljan elämässä on tapahtunut suuria myllerryksiä. Hän kertoo MTV Uutisille, että on nyttemmin löytänyt rinnalleen elämänsä naisen.

– Kysyin Atsolta jo pikatreffeillämme, että kuka on hänen elämänsä tärkein tyyppi. Hän vastasi, että hän itse. Ajattelin, että niin sen kuuluukin mennä. Ihmisen tulee valita itsensä ensin, tietää, mitä haluaa ja uskaltaa mennä sitä kohti, Silja sanoo.

– Jotenkin tämä kirkastui omassa elämässäni, että näin se todella on. Samalla ymmärsin, ettei ole todellakaan helppoa tietää mitä haluaa, varsinkaan, jos ympärillä ei ole selkeää esimerkkiä ja kuvastoa siitä, mikä mahdollisesti olisi oma juttu, hän jatkaa.

Silja painottaa, ettei hän vain yhtäkkiä kuvausten jälkeen tajunnut pitävänsä myös naisista. Hän on tiennyt sen jo esiteini-ikäisestä saakka.

– Tajusin, että okei, nyt sanoin jotain semmoista, mikä ei ole ok. Isäni katsoi kulmat kurtussa ja sanoi, että nuohan ovat naisia. Lapsenahan tietää, että nyt meni jotain vikaan. Korjasin nopeasti, että aijaa, luulin, että olympialaisissa kaikilla on tuollaiset vaatteet, hän kertaa.

Tutkimusmatka omaan itseen

Tausta tantraopettajana on tarjonnut Siljalle paljon työkaluja, joiden avulla hän on uskaltanut asettaa omia rajoja ja alkaa elämään omannäköistään elämää monella elämän osa-alueella.

– Olen opiskellut mentaalivalmentajaksi, ja tiesin, että ihmisen aivot haluavat ajatella sellaisella tavalla, johon ne ovat tottuneet. Se säästää energiaa ja tuntuu turvalliselta. Minulle tuli mentaalivalmennuksen myötä tutuksi se, että ihminen tulkitsee asioita sen mukaan, mihin on kasvanut. Havahduin siihen myös omalla kohdallani.

Muiden reaktioiden vuoksi Silja on aiemmin kokenut helpommaksi pienentää itseään, sillä silloin syntyy hänen mukaansa vähemmän konflikteja. Nyt hän on tajunnut, että hänen on uskallettava olla oma itsensä siitäkin huolimatta, että se saattaa hämmentää muita.