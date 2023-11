Mira poistuu Salkkareista traagisin kääntein – näyttelijä Olga Heikkala työstää parhaillaan intohimoprojektiaan: "Unelmajuttuja"

Salatut elämät -sarjassa yhdelle hahmolle joudutaan jättämään hyvästit, kun Mira poistuu traagisin kääntein Pihlajakadun kuvioista. Salkkareissa Miraa vuosien ajan esittänyt näyttelijä Olga Heikkala kertoo MTV Uutisille jättävänsä työn suosikkisarjassa taakseen, sillä hän kokee tarvitsevansa elämäänsä muutosta.

– Tuntui, että olen tehnyt nyt oman aikani Salkkareissa. Olen sellainen tyyppi, että kaipaan uusia haasteita ja haluan uudistua. Nyt tuntui siltä, että pitää ottaa riskejä ja hypätä ikään kuin tyhjään, hän valottaa.

Heikkala kertoo olleensa rehellisesti sanoen jännittynyt siitä, miten katsojat reagoivat hänen ja Miran poistumiseen sarjasta. Hän on kuitenkin kertomansa mukaan pohtinut jo pidemmän aikaa, että lähtö Salkkareista on jossain vaiheessa edessä, ja asia tuntui näin ollen tässä kohtaa luontevalta.

Näyttelijä ei kuitenkaan pidä mahdottomana sitä, etteikö voisi vielä joskus palata Salkkareihin.

1:07 Mira näkee harhakuvia

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Heikkala kuvaa Miran viimeisten kohtausten esittämisen tuntuneen rankalta niiden raskaan teeman vuoksi.

– Miran koko elämä on tuntunut tosi rankalta, hänellä on ollut vaikeita hetkiä, ja nyt tilanne kärjistyy niin pahaksi. Se veti sanattomaksi. Ei ollut niin, että riemuissaan kertoisi tällaista tarinaa, mutta toisaalta oli tavallaan tosi ymmärrettävää, että Mira joutui tällaiseen tilanteeseen, koska hänellä on ollut niin paljon vaikeuksia elämässään, Heikkala pohtii.

Miran tarinaan on totta tosiaan mahtunut runsaasti erilaisia traagisia käänteitä. Näyttelemisen näkökulmasta itselleen henkisesti raskaimmiksi kohtauksiksi Heikkala nimeää Miran ja Matin yhteiset kohtaukset, etenkin intiimimmät sellaiset.

Heikkalan on täytynyt harjoitella sitä, etteivät synkät kohtaukset mene hänellä ihon alle. Jos työpäivä on ollut pullollaan rankkoja ja suurilla, raskailla tunteilla varustettuja kohtauksia, on olo ollut usein melankolinen kohtausten jälkeenkin.

– Haluan kuitenkin näyttelijänä päästä mahdollisimman lähelle kohtausta. Vaikka se onkin näyttelemistä, niin kyllä se pistää aina ajattelemaan myös omaa elämää, hän sanoo.

– Mutta tosi paljon auttaa, kun puhuu työkavereiden kanssa ja nostaa itsensä takaisin todellisuuteen. Ennen tosi raskaiden kohtausten kuvaamista myös esimerkiksi ohjaajan kanssa puhuminen auttaa paljon ja tekee tilanteesta turvallisen, hän jatkaa.

Intohimoprojekti

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Heikkala on kiitollinen työkokemuksesta, jota Salkkarit on hänelle tarjonnut. Työ suosikkisarjassa on ollut hänelle merkittävä juttu ja tuonut hänen elämäänsä ihania ihmisiä.

– On hullua, että meidänkin tarinallamme on ollut paljon faneja. Arvostan näitä asioita tosi paljon, mutta nyt on vain aika lentää pesästä.

Tulevista kuvioistaan Heikkala on ainakin vielä tässä vaiheessa vaitonainen. Hän kuitenkin paljastaa huhkivansa tällä hetkellä intohimoprojektinsa parissa.

– On tulossa tosi ihania juttuja ja sellaisia, mistä olen todella ylpeä. Unelmajuttuja, hän kiteyttää.