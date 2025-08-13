Paljastuuko Salkkarit-pahiksen salaisuus? Hahmot lähtevät tutkimaan

Salatuissa elämissä Aaro yrittää pitää salaisuutensa.
Salatut elämät -sarjan kevätkausi sai kesällä dramaattisen päätöksen, kun Aaro houkutteli Nadjan autoonsa ja vei tämän syrjäiseen taloonsa. Aaro kutsui Nadjaa Rebekaksi ja selitti tämän saapuneen uuteen kotiinsa.
Salkkarit palasi ruutuun 11. elokuuta ja kauden ensimmäisissä jaksoissa Aaro palautti Nadjan Evalle. Hyvä Aaro ilmoitti kaikille, että on saanut muistinsa takaisin ja haluaa Nadjan yhteishuoltajuuden.
Nadjan läheiset lyttäsivät Aaron toiveet yhteishuoltajuudesta. Linda jäi huolestuneeksi Aaro-isästään. Hän typertyi kun Magnus kertoi Aaron hämärästä omakotitaloasunnosta, jossa on valmis lastenhuone.
Keskiviikkona nähtävässä jaksossa Linda paljastaa Akille olevansa huolissaan, koska Dahlia oli löytänyt Aaron vuokraamasta talosta lastenhuoneen, vaikka Aaro väitti sisustavansa taloa vankilasta vapautuvalle äidilleen.
Toisaalla Aaro yrittää vaientaa häntä yhä piinaavan pahan puolensa. Linda ja Aki päättävät mennä tutkimaan Aaron vuokraamaa taloa. Molemmat Aarot toivovat, että kidnappaaminen pysyy salaisuutensa, kun samaan aikaan Linda lähestyy talossa lastenhuoneen ovea.