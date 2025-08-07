Salkkarit-kurkistus julki! Pihlajakadulle muutti uusi henkilö: "Ja ongelmat alkoivat heti"

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Kerttu vaatii Lailalta lisää rahaa. Jutta puolestaan tunnustaa kadottaneensa Nadjan.
Punakenkäinen nainen, Iisa, kertoo Ismolle muuttaneensa Pihlajakadulle.
– Ja ongelmat alkoi heti, Ismo täräyttää takaisin.
– Sä oot niin hauska, Iisa vastaa ja antaa käyntikorttinsa.
Toisaalla Dahlia makaa tajuttumana lattialla. Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!