Salkkarit-juonipaljastukset julki! Hahmo ihastuu päätä pahkaa

Julkaistu 13.08.2025 10:03
Toimittajan kuva
Silja Välske

silja.valske@mtv.fi

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Salatut elämät -sarjassa Matias on turhautunut, kun Magnus välttelee häntä. Hän ihmettelee Erikalle ja Vertille, miksi Magnus ei halua puhua hänelle.

Lasse keksii idean, miten he saavat kahdenkeskistä aikaa Jutan kanssa. Kahdenkeskinen hetki kääntyy kuitenkin kauhuksi.

Jiri ja Kari juttelevat Dahlian koomasta, ja keskustelua salaa kuunnellut Gunnar vaatii vastauksia.

Noel tunnustaa Jirille epävarmuutensa lapsensaannin mahdollisuuksista.

Anniina pyytää Kallelta ja Evalta apua, sillä hänen nuori potilaansa on karannut. Kalle palauttaa pojan tämän sympaattiselle isälle, johon hän ihastuu päätä pahkaa.

Henrik peittelee Nellan ja Joannan aiheuttamaa mielipahaa. Itsetuhoisuus valtaa Henrikin mielen.

Jiri kohtaa valokuvaajan, joka paljastaa Kristianin väittäneen, ettei Jiriä kiinnosta mallintyö.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla 11. elokuuta alkaen.

