Salkkarit-kurkistus julki! Järkytys majatalossa: "Soittakaa ambulanssi heti"

0:44imgMitä tulevalla viikolla tapahtuu? Katso videolta!
Julkaistu 15.08.2025 20:00
Toimittajan kuva
Silja Välske

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.

Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!

Tulevalla viikolla Linda saa uuden työkaverin. 

– Tatu Väre, hyvää päivää, tämä esittelee itsensä. 

Jiri saa kuulla, että Kristian on ilmoittanut, ettei Jiriä kiinnosta mallihommat. 

– Se oli ihan varma, ettei sinulla ole aikaa tai kiinnostusta, hänelle sanotaan. 

Majatalossa puolestaan koetaan järkytys

– Soittakaa ambulanssi heti! Jutta sanoo. 

Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.

