Salkkarit-kurkistus julki! Järkytys majatalossa: "Soittakaa ambulanssi heti"

Salatut elämät -sarja palaa ensi viikolla ruutuun jännittävin kääntein.
Ensi viikolla Salatut elämät -sarja jatkuu dramaattisin kääntein. Salkkarit-faneilla on mahdollisuus saada kurkistus tulevan viikon tapahtumiin jo ennakkoon. Katsomossa julkaistaan joka viikko pätkä seuraavalla viikolla tapahtuvista käänteistä. Katso video ylhäältä!
Tulevalla viikolla Linda saa uuden työkaverin.
– Tatu Väre, hyvää päivää, tämä esittelee itsensä.
Jiri saa kuulla, että Kristian on ilmoittanut, ettei Jiriä kiinnosta mallihommat.
– Se oli ihan varma, ettei sinulla ole aikaa tai kiinnostusta, hänelle sanotaan.
Majatalossa puolestaan koetaan järkytys
– Soittakaa ambulanssi heti! Jutta sanoo.
Mitä muuta tapahtuu? Katso kurkistus kokonaisuudessaan ylhäällä olevalta videolta!