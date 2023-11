Jättiyllätys! Marianna Kurki palaa Salkkareihin – näyttelijä Oona Kare kertoo hahmonsa nykykuulumisista

Mariannaa esittävä näyttelijä Oona Kare lähti Salkkareista poistuttuaan opiskelemaan Kööpenhaminaan. Hän valmistui Copenhagen International School of Performing Arts -opinahjosta vuonna 2020. Samaa koulua kävi myös Kareen Salkkarit-kollega ja hyvä ystävä Venla Savikuja .

Valmistumisensa jälkeen Kare on työskennellyt muun muassa tv-roolien parissa ja opiskellut myös apulaisohjaajaksi voidakseen tarkastella työtä eri perspektiiveistä.

– Olen myös kirjoittanut. Käsikirjoitin monologiteoksen, joka kulkee nimellä Saako taivaassa punaviiniä? Se on minulle tärkeä teksti ja esitys, hän kertoo MTV Uutisille.

– Nyt, kun olen toiminut freelancerina näyttelijän työssä, niin on ihanaa ja turvallistakin, että on sellainen kotipesä, hän tuumaa.

Marianna on tätä nykyä aikuinen nainen, ja se tuntuu Kareesta mukavalta. Rooliin palatessaan näyttelijän on pitänyt pohtia, mitä kaikkea Mariannalle on tapahtunut sinä aikana, kun hahmo ei ole ollut mukana Salkkareiden juonikuvioissa.